הפטריוט הקטן | הילד שסירב להשתחוות במסגד והסעיר את בריטניה

הילד עם חבריו במסגד הסקוטי ( צילום: מסך )

מה שהיה אמור להיות ביקור חינוכי שגרתי של קבוצת צופים צעירים (בני 6 עד 8) מהמחוזות סטירלינג וטרוסאקס במסגד במרכז סקוטלנד, הפך לזירת קרב אידיאולוגית ברשתות החברתיות.

סרטון שפורסם ברשת X, נראים הילדים לומדים על מנהגי התפילה המוסלמיים במסגרת תוכנית להבנה בין-תרבותית. מדריך מקומי הדגים להם את תנועות הכריעה וההשתחוות עם המצח לרצפה. ההפתעה הגדולה בתיעוד הגיעה כאשר בעוד שרוב חבריו לקבוצה חלקם אף חובשים כופיות לבנות שסופקו להם במקום מיהרו לבצע את תנועות התפילה, בלט ילד אחד בחולצה אפורה שנותר עומד לבדו. הילד סירב לכרוע ברך, ובמקום זאת עמד זקוף והביט סביבו בזמן שכל חבריו השתחוו סביבו על שטיחי המסגד.

הסרטון הפך במהרה לוויראלי, כשהוא צובר אלפי שיתופים תחת הכותרת "פטריוט מוחלט". עבור גולשים רבים, עמידתו העיקשת של הילד הפכה לסמל של "אומץ שקט" אל מול שחיקת הערכים הבריטיים והנוצריים במוסדות ציבוריים.

המבקרים העלו שאלות נוקבות לגבי הסכמת ההורים לביצוע מחוות דתיות מסוג זה ותהו האם זמן דומה מוקדש גם לביקורים בכנסיות.

מנגד, תומכי הביקור טוענים כי מדובר בפרקטיקה נפוצה בבריטניה שנועדה לקדם סובלנות והבנה של דתות שונות. לטענתם, הכרת מנהגי האחר היא חלק בלתי נפרד מחינוך בעולם רב-תרבותי.

נכון לרגע זה, תנועת הצופים בסקוטלנד והמרכז האיסלאמי בסטירלינג בחרו שלא להגיב רשמית לסערה, מה שרק מוסיף שמן למדורת הוויכוח הציבורי סביב הילד שסירב להתיישר עם הכלל.