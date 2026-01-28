כיכר השבת
"את חייבת להתפטר"

חברת הקונגרס הפרו פלסטינית הותקפה בחומר חשוד בשידור חי | כך היא הגיבה

חברת הקונגרס הפרו פלסטינית אילהאן עומאר רוססה בחומר לא ידוע בעל ריח חריף על-ידי גבר שהסתער לעברה | אנשי האבטחה שלה הרחיקו אותה מיד מהמקום, והאיש הוטל לקרקע ונעצר (בעולם)

רגעי התקיפה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

חברת הקונגרס הפרו פלסטינית אילהאן עומאר רוססה בחומר לא ידוע על-ידי גבר שהסתער לעברה, בזמן שנשאה דברים באספת תושבים במיניאפוליס אתמול (שלישי) בערב.

לאחר שריסס את החומר, האיש צעק לעברה "את חייבת להתפטר". אנשי האבטחה שלה הרחיקו אותה מיד מהמקום, והאיש הוטל לקרקע ונעצר. בעוד הקהל מגיב לאירוע, צעקה עומאר כי הם ימשיכו, וכי “החלאות האלה לא ייצאו מזה”. אחד מאנשי הפמליה שלה אמר כי לחומר יש ריח חריף וביקש ממנה לעצור ולהיבדק.

משטרת מיניאפוליס זיהתה את החשוד באירוע כאנתוני ג’יימס קז’מרצ’ק, בן 55, והוא הואשם בתקיפה מדרגה שלישית.

התקיפה התרחשה בזמן שעומאר דיברה על מדיניות ההגירה, רגע לאחר שקראה לחקירה שקופה ולנקיטת צעדים משפטיים נגד רשות ההגירה והאכיפה האמריקאית, ואף לביטול מוחלט של הסוכנות ברקע האירועים הקטלניים שהתרחשו לאחרונה במדינה. היא הוסיפה כי השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם חייבת להתפטר או להתמודד עם הליך הדחה.

לאחר הפסקה קצרה חזרה עומאר לבמה והבהירה לקהל כי בכוונתה להמשיך. היא ביקשה לדבר לפחות עשר דקות נוספות לפני שתיבדק רפואית, והדגישה כי תושבי מינסוטה חזקים ויישארו עמידים מול כל ניסיון לפגוע בהם.

בהמשך כתבה עומאר ברשת X כי היא בסדר וכי "מתסיס קטן לא ירתיע אותה מעבודתה". היא הודתה לתומכיה שהתייצבו סביבה והדגישה את חוסנה של מינסוטה.

ראש עיריית מיניאפוליס, ג’ייקוב פריי, גינה את האירוע וכינה אותו בלתי מתקבל על הדעת. הוא כתב כי אלימות ואיומים אינם מקומם בעיר, הביע הקלה על כך שעומאר בסדר והודה למשטרה על תגובתה המהירה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

