דיפלומט החליטה לתת מענק סיוע ייעודי, על סך של 15 אלף ש״ח לאותם עסקים קטנים בתחומי המזון והטואלטיקה שנפגעו פיזית במהלך המערכה. המהלך, "כולנו חלק מהשרשרת", נועד לתמוך עוד קצת בעסקים הקטנים את המענק עצמו העניק מנכ"ל דיפלומט ישראל, יוסי חורב, שביקר וחיזק השבוע את אותם בתי העסק השונים שנפגעו והעניק צ'ק על סך 15 אלף ₪ לכל עסק.

אחד מאותם עסקים הוא נענע מרקט, מינימרקט שכונתי במרכז תל אביב, שהוקם על ידי אביאל ושותפו תובל שייבץ. השניים עזבו קריירות יציבות כדי להגשים חלום עסקי עצמאי, אך יום אחד בלבד לאחר פתיחת העסק, גויס תובל למילואים ביחידת אגוז לתקופה ממושכת. אביאל נותר לנהל את העסק לבדו, תוך התמודדות עם חוסר ודאות, קשיים תפעוליים והשפעות ישירות של המלחמה. בהמשך נפגע העסק גם מהדף טיל איראני, ונפתח מחדש רק לאחרונה, בזמן שכספי הפיצויים מהמדינה טרם הועברו במלואם.

סיפורו של משה בוחבוט, בעל מסעדת הבשרים “טומהוק” באזור התעשייה בבאר שבע, דומה. הוא ושותפו גיל יוסף תכננו לפתוח את המסעדה ב־8 באוקטובר 2023. במקום פתיחה חגיגית, הפך המקום למטבח קהילתי שפעל סביב השעון עבור חיילים וכוחות בשטח. רק בתחילת 2024 נפתחה המסעדה כעסק, אך גם כאן היציבות הייתה זמנית. במהלך המערכה מול איראן נפגעה המסעדה מהדף טיל ונאלצה להיסגר לשלושה חודשים. בוחבוט חזר לפעול, אך מתאר פגיעה כלכלית מתמשכת והמתנה ממושכת לכספי סיוע מהמדינה.

גם בלב תל אביב, מאחורי חזיתות מסחר שחזרו לפעילות, נרשמה פגיעה קשה. בית הקפה Breadly שפועל בחזית קניון עזריאלי וחגג לאחרונה עשור להקמתו, נפגע קשות מהדף טיל איראני. המקום נהרס כמעט כליל, עם נזק המוערך בלמעלה ממיליון שקלים, ומאז נותר סגור. בעלי העסק מתארים מציאות של חוסר ודאות, נזק כבד לרכוש והמתנה לסיוע שיאפשר להתחיל בתהליך שיקום.

מנכ״ל דיפלומט ישראל יוסי חורב: "העסקים הקטנים הם חלק מהותי מהשרשרת שלנו ומהדרך שלנו להגיע לצרכנים בישראל. גם חצי שנה אחרי הפגיעה, אנחנו רואים את הקושי שלהם לחזור לשגרה, לא רק ברמה העסקית, אלא ברמה האישית והמשפחתית, ורואים זכות גדולה להעניק להם עוד משהו קטן כדי להמשיך להתגלגל. זו אחריות עסקית והוגנות כלפי השותפים שלנו בשטח".

חורב מוסיף, "כחברה שהחלה את דרכה כעסק קטן, אנחנו יודעים היטב עד כמה קשה לצלוח משברים ולמרות זאת לצמוח. אנחנו מקווים שהסיוע הצנוע הזה יאפשר להם עוד אוויר לנשימה".