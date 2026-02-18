בעוד הדיפלומטים בז'נבה מנסים לרקוח הסכם גרעין של הרגע האחרון, משמרות המהפכה האיראניות הפכו אתמול (שלישי) את מצר הורמוז לזירת התגוששות מסוכנת. המצר האסטרטגי, שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית, נסגר באופן חלקי לכמה שעות במסגרת תרגיל צבאי שכונה "שליטה חכמה במצר הורמוז". המהלך האיראני, שהתבצע תחת עינה הפקוחה של ארצות הברית, מהווה הסלמה דרמטית במתיחות הגוברת במזרח התיכון.
המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, לא הסתפק בתרגיל הצבאי. בצעד חסר תקדים, הוא פרסם איום ישיר ובוטה בעברית נגד הצי האמריקני, תוך שהוא מבהיר לעולם כולו: טהראן לא תהסס לטרוף את הקלפים ולהמר על הכל. התרגיל האיראני כלל סירות מהירות, טילים בליסטיים ומערכות נשק מתקדמות, במטרה להפגין עוצמה צבאית ולשפר עמדות במשא ומתן עם ארה"ב.
על פי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית, המצר נסגר למשך מספר שעות כ"אמצעי ביטחון" במהלך התרגיל. גורמים בטחוניים ישראלים מעריכים כי מדובר במאמץ מתוחכם להרדים את המערב ולשפר את עמדת איראן במשא ומתן בז'נבה. חרף הזמן הקריטי, טהראן ממשיכה להתחמש במערכות נשק מסין ומרוסיה, תוך שהיא מכינה את כוחותיה לתרחיש של הסלמה מיידית.
בזמן שטהראן נערכת לתרחיש קיצון, אגף התכנון בפיקודו של האלוף הדי זילברמן ואגף המבצעים בראשות האלוף איציק כהן פועלים בתיאום חסר תקדים עם מפקדת סנטקום והפנטגון. לאחר ההפתעה האסטרטגית שספגו האיראנים במבצע "עם כלביא", כוח ההרתעה הישראלי מרחף מעל שמי טהראן. בכירים בישראל הבהירו כי המדינה מוכנה והיא "מכוסה בטילים מדן ועד אילת".
שיחות ז'נבה: אופטימיות זהירה על רקע פערים גדולים
סבב שיחות המשא ומתן השני בין איראן לארצות הברית החל אתמול בז'נבה שבשוויץ, בתיווך עומאני ובנוכחות יועציו הקרובים של הנשיא טראמפ - סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר כי השיחות היו "רציניות מאוד", וכי הצדדים הגיעו להבנות על נושאים עקרוניים. "על בסיס זה ניכנס להסכם אפשרי, זה לא אומר שזה יקרה בקרוב אבל הדרך החלה", מסר הבכיר האיראני.
עם זאת, גורמים אמריקניים ששוחחו באופן פרטי עם כתבים הבהירו כי למרות האופטימיות ששידרה איראן, הפערים בין הצדדים עדיין גדולים. סבב השיחות הנוכחי הסתיים בתוך מעט יותר מארבע שעות בלבד, והפערים המקצועיים נותרו משמעותיים: איראן מוכנה לדלל את מלאי האורניום המועשר לרמה של 60%, אך מסרבת בתוקף לדרישת ארה"ב וישראל להוצאת החומר אל מחוץ לגבולות המדינה או לפירוק תשתיות ההעשרה.
בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "המפתח לקיום שיחות יעילות הוא רצינותה של ארה"ב בהסרת הסנקציות והימנעות מהצבת דרישות לא ריאליות". עראקצ'י הציע לממשל האמריקאי "חבילת שגשוג" כלכלית הכוללת השקעות משותפות בתחומי האנרגיה והתעשייה, כחלק מהמאמץ להבטיח את עמידותו של הסכם גרעין עתידי. המהלך נועד ליצור אינטרס כלכלי ישיר לארה"ב בתוך איראן, ובכך למנוע נסיגה עתידית מהסכמים.
גורמים עומאנים שתיווכו בשיחות אמרו כי "האמריקנים בעיקר ישבו בשקט", בהתייחס לשתי שיחות המשא ומתן שהתקיימו עד כה. המשמעות היא שהאמריקנים מחכים לשמוע מאיראן התקדמות ממשית לקראת העמדה האמריקנית. לפי דיווחים, לא נרשמה פריצת דרך באף אחת משלוש הסוגיות העיקריות: האורניום שכבר הועשר, העשרת אורניום על אדמת איראן וסוגיית הטילים.
ארה"ב משגרת את "נשק יום הדין" למזרח התיכון
בעוד המשא ומתן מתנהל בז'נבה, ארצות הברית מבצעת הערכות כוח דרמטיות באזור. נושאת המטוסים הגדולה בעולם מסדרת פורד נכנסה לאוקיינוס האטלנטי בדרכה למזרח התיכון, ובמקביל שיגרה ארה"ב מטוסי F-22 רפטור - מטוסי הקרב המתקדמים ביותר בעולם. המהלך האמריקני מהווה מסר ברור לטהראן: וושינגטון מוכנה לכל תרחיש.
בישראל מעריכים כי הצדדים לא יגיעו להסכם בטווח הקרוב, ונערכים בהתאם. "האווירה בחדר לא הייתה חיובית", תיארו גורמים המעורים בפרטים, למרות הניסיון לשדר מסרים אופטימיים. האמריקנים אמרו כי הם נתנו לאיראנים "שבועיים" כדי לחזור עם הצעה משמעותית הכוללת ויתורים. בישראל מזכירים כי בפעם הקודמת שהוזכרו ה"שבועיים" הידועים, האירועים התפתחו במהירות לכיוון עימות צבאי.
האיראנים מבינים שפגיעותם נחשפה לאחר מבצע "עם כלביא", והאגרסיביות הנוכחית היא ניסיון נואש להימלט מהפינה: כניעה לדרישות הבית הלבן או הימור על מתקפת פתע שתשנה את פני האזור. מצר הורמוז, עורק החיים של הכלכלה העולמית, הפך לזירת המפתח שבה תוכרע עתידה של המתיחות במזרח התיכון. השאלה המרכזית כעת היא האם הדיפלומטיה תצליח למנוע את הבלתי נמנע, או שהאזור עומד בפני התלקחות צבאית שתשנה את מפת האזור לדורות.
עבור הקהילה החרדית בישראל, המתיחות הגוברת מעלה שאלות קשות על ביטחון המדינה ועל חובת ההגנה על עם ישראל. גדולי ישראל קוראים להגברת התפילה והלימוד, תוך הבנה שהמציאות הביטחונית דורשת גם מענה מעשי. המשך ההתפתחויות צפוי להשפיע על כלל תושבי ישראל, כולל הציבור החרדי שנמצא בלב האירועים.
