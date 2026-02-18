בעוד הדיפלומטים בז'נבה מנסים לרקוח הסכם גרעין של הרגע האחרון, משמרות המהפכה האיראניות הפכו אתמול (שלישי) את מצר הורמוז לזירת התגוששות מסוכנת. המצר האסטרטגי, שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית, נסגר באופן חלקי לכמה שעות במסגרת תרגיל צבאי שכונה "שליטה חכמה במצר הורמוז". המהלך האיראני, שהתבצע תחת עינה הפקוחה של ארצות הברית, מהווה הסלמה דרמטית במתיחות הגוברת במזרח התיכון.

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, לא הסתפק בתרגיל הצבאי. בצעד חסר תקדים, הוא פרסם איום ישיר ובוטה בעברית נגד הצי האמריקני, תוך שהוא מבהיר לעולם כולו: טהראן לא תהסס לטרוף את הקלפים ולהמר על הכל. התרגיל האיראני כלל סירות מהירות, טילים בליסטיים ומערכות נשק מתקדמות, במטרה להפגין עוצמה צבאית ולשפר עמדות במשא ומתן עם ארה"ב.

על פי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית, המצר נסגר למשך מספר שעות כ"אמצעי ביטחון" במהלך התרגיל. גורמים בטחוניים ישראלים מעריכים כי מדובר במאמץ מתוחכם להרדים את המערב ולשפר את עמדת איראן במשא ומתן בז'נבה. חרף הזמן הקריטי, טהראן ממשיכה להתחמש במערכות נשק מסין ומרוסיה, תוך שהיא מכינה את כוחותיה לתרחיש של הסלמה מיידית.

בזמן שטהראן נערכת לתרחיש קיצון, אגף התכנון בפיקודו של האלוף הדי זילברמן ואגף המבצעים בראשות האלוף איציק כהן פועלים בתיאום חסר תקדים עם מפקדת סנטקום והפנטגון. לאחר ההפתעה האסטרטגית שספגו האיראנים במבצע "עם כלביא", כוח ההרתעה הישראלי מרחף מעל שמי טהראן. בכירים בישראל הבהירו כי המדינה מוכנה והיא "מכוסה בטילים מדן ועד אילת".

שיחות ז'נבה: אופטימיות זהירה על רקע פערים גדולים

סבב שיחות המשא ומתן השני בין איראן לארצות הברית החל אתמול בז'נבה שבשוויץ, בתיווך עומאני ובנוכחות יועציו הקרובים של הנשיא טראמפ - סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר כי השיחות היו "רציניות מאוד", וכי הצדדים הגיעו להבנות על נושאים עקרוניים. "על בסיס זה ניכנס להסכם אפשרי, זה לא אומר שזה יקרה בקרוב אבל הדרך החלה", מסר הבכיר האיראני.

עם זאת, גורמים אמריקניים ששוחחו באופן פרטי עם כתבים הבהירו כי למרות האופטימיות ששידרה איראן, הפערים בין הצדדים עדיין גדולים. סבב השיחות הנוכחי הסתיים בתוך מעט יותר מארבע שעות בלבד, והפערים המקצועיים נותרו משמעותיים: איראן מוכנה לדלל את מלאי האורניום המועשר לרמה של 60%, אך מסרבת בתוקף לדרישת ארה"ב וישראל להוצאת החומר אל מחוץ לגבולות המדינה או לפירוק תשתיות ההעשרה.