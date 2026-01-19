כיכר השבת
הרמטכ"ל התייחס לאיומים מאיראן: "הפקנו לקחים מ'עם כלביא', ערוכים ליכולת התקפית חסרת תקדים" 

הרמטכ"ל סייר היום בפיקוד העורף, שם הוא אמר: "אל מול היקף האיומים הרב זירתיים על מדינת ישראל, ניצב פיקוד העורף בהגנה כשיר, מאומן ודרוך; במקביל, צה"ל ערוך להפעיל יכולת התקפית חסרת תקדים בעוצמתה כנגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל" | צפו בדבריו (חדשות)

הרמטכ"ל בפקע"ר (צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר ערך היום (שני) סיור מיוחד ומקיף במפקדת פיקוד העורף, עם מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ומפקדים נוספים בפיקוד.

לאחר הסיור אמר אייל זמיר: ״אל מול היקף האיומים הרב זירתיים על מדינת ישראל, ניצב פיקוד העורף בהגנה- כשיר, מאומן ודרוך. הפיקוד ערוך בכל עת להפעיל מגוון רחב של יכולות להתמודדות עם מתקפה על העורף האזרחי והצלת חיים".

דבריו של הרמטכ"ל | צפו (צילום: דובר צה"ל )

"במקביל", הדגיש הרמטכ"ל זמיר: "צה״ל ערוך להפעיל יכולת התקפית חסרת תקדים בעוצמתה כנגד כל ניסיון לפגוע במדינת ישראל".

לסיום אמר: "אנחנו ערוכים בהגנה מלאה לכל תרחיש. לקחי מבצע ״עם כלביא״ הוטמעו, וכחלק מכך צה״ל נערך גם לאפשרות של מלחמה בהפתעה. השילוב בין יכולות הפיקוד לבין השותפות ההדוקה עם הרשויות המקומיות וארגוני החירום מחזק את החוסן הלאומי ומבטיח מענה לכל אתגר״.

