חשש ממלחמה: כמה טילים יש לאיראן כיום? | זה מאזן האימה

תמונה להמחשה ( צילום: shutterstock )

המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה להסלים, ובטהרן פועלים להאיץ את שיקום מערך הטילים לקראת אפשרות של סבב לחימה נוסף. לפי הערכות עדכניות, איראן מחזיקה כיום בארסנל מצומצם יותר מזה שהיה ברשותה ערב העימות האחרון, אך שואפת להגדילו משמעותית בשנים הקרובות.

במהלך מלחמת 12 הימים שיגרה איראן לעבר ישראל 528 טילים, כאשר חלק ניכר מהמשגרים והטילים הושמדו בתקיפות נגדיות. ההערכה היא כי כיום מצויים בידי הצבא האיראני כאלף טילים בלבד, לעומת יעד מוצהר של כ־8,000 טילים בליסטיים.

הרס בבת ים במהלך עם כלביא ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

הטיל המרכזי שבו השתמשה איראן במהלך הלחימה היה שיהאב־3, טיל בליסטי בעל טווח של כ־1,300 קילומטרים, המסוגל לשאת מאות קילוגרמים של חומר נפץ ולגרום נזק ברדיוס של עשרות מטרים מנקודת הפגיעה. זמן ההגעה של טיל בליסטי משטח איראן לישראל מוערך בכ־12 דקות בלבד מרגע השיגור. צעקות לנתניהו במסדר; הרמטכ"ל עקץ את ראש הממשלה שישב מולו ב. ניסני | 17:28 לשכת ראש הממשלה בסרטון AI חריג: נתניהו וטראמפ מפציצים באיראן כיכר השבת | 18:55 לצד שיהאב־3, מחזיקה איראן שורה רחבה של טילים בליסטיים נוספים, בהם ע’אדר לטווח של 1,600 קילומטרים, אמאד לטווח שבין 1,600 ל־2,500 קילומטרים, סדרת ח’וראמשהר לטווחים של עד 3,000 קילומטרים, סג’יל לטווח של עד 2,000 קילומטרים, וכן טילים נוספים כמו פתח־1, חאג’ קאסם וח’ייבר שכן, שטווחיהם נעים סביב 1,400–1,450 קילומטרים.

שיגור טיל שיהאב 3 ( צילום: מתוך ויקיפדיה, מאת Hossein Velayati-رزمايش-موشكي-پيامبر-اعظم(ص) )

בנוסף לארסנל הבליסטי, לאיראן גם יכולות מתקדמות בתחום טילי השיוט, שנחשבים מדויקים יותר ופועלים למעשה ככלי טיס בלתי מאוישים. לפי מסמך של המכון למחקרי ביטחון לאומי, איראן מחזיקה בטילי שיוט מדגמים שונים, בהם Soumar בעל טווח של כ־2,000 קילומטרים וראש קרב במשקל כ־410 קילוגרמים, Hoveyzeh לטווח של כ־1,350 קילומטרים, Abu Mahdi לטווח של כ־1,000 קילומטרים, Paveh לטווח של כ־1,650 קילומטרים ו־Ya Ali לטווח של כ־700 קילומטרים. טילים אלה מאפשרים פגיעה מדויקת יחסית בעומק שטח ישראל.

מול האיום הזה מפעילה ישראל מערך הגנה רב־שכבתי. השכבה העליונה היא מערכת חץ 3, המיועדת ליירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה, לעיתים במרחק של יותר מ־2,000 קילומטרים משטח המדינה. אחריה פועלות מערכות חץ 2 והמערכת האמריקנית THAAD. במקרה שטילים חוצים גם שכבות אלה, נכנסת לפעולה מערכת קלע דוד, המיועדת לטווחים של עד 300 קילומטרים. השכבה האחרונה היא כיפת ברזל, שתפקידה העיקרי במערכה מול איראן הוא יירוט שברי יירוט גדולים.

שברי טיל במהלך עם כלביא ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

השילוב בין האצת פיתוח הטילים האיראניים לבין פיתוח מערך ההגנה הרב־שכבתי של ישראל, ממחיש את ההיערכות של כל אחד מהצדדים לאפשרות של עימות רחב נוסף - ככל הנראה בקרוב.