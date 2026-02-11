כיכר השבת
כשהעזרה "נתקעה" בדרך

ההונאה של איראן נחשפת: כך הם שיקרו לארצות הברית כדי למנוע תקיפה

לפחות פעמיים במהלך חודש ינואר האחרון, כשהרוחות במדינת הענק סערו, העבירה איראן מסרים שקריים לארצות הברית במטרה למנוע תקיפה | דיווח: הערכה שהסיכויים לפעולה אמריקנית נרחבת מול המשטר גוברים (ביטחון)

המחאה מנסה להשתקם - מוחאים באיראן ביום המהפכה (צילום: מסך)

בחודש ינואר האחרון למניינם, לפני אך כחודש, איראן סערה. רחובותיה של המדינה שנשלטה בידי האייתוללות בערו. המונים יצאו לרחובות וקראו קריאות נגד המשטר. טראמפ הבטיח שהעזרה בדרך. נכון להיום (רביעי), בינתיים, היא לא הגיעה.

ב'ישראל היום' נחשף היום, מפי שני מקורות דיפלומטיים, אחד מהם מהאזור, שלפחות פעמיים במהלך ינואר הונתה איראן את ארצות הברית כדי למנוע תקיפה.

פעם אחת הייתה כאשר הועבר מסר לאמריקנים, משר החוץ עבאס עראקצ'י והנשיא מסעוד פזכשיאן, ולפיו לא יבצעו הוצאות להורג - כדרישת האמריקנים.

בפועל, כך לפי הדיווח, איראן כן ביצעה הוצאות להורג אבל לא בפומבי אלא בחדרי חדרים תוך מאמץ להסתיר אותן. לפי הדיווח, מפגינים הוצאו להורג ביריות או בחנק בעודם במעצר, ולבני משפחותיהם נמסר כי נהרגו בהפגנות.

כיכר השבת
