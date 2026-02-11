המחאה מנסה להשתקם - מוחאים באיראן ביום המהפכה ( צילום: מסך )

בחודש ינואר האחרון למניינם, לפני אך כחודש, איראן סערה. רחובותיה של המדינה שנשלטה בידי האייתוללות בערו. המונים יצאו לרחובות וקראו קריאות נגד המשטר. טראמפ הבטיח שהעזרה בדרך. נכון להיום (רביעי), בינתיים, היא לא הגיעה.

20,000 חיילים מוכנים: אינדונזיה נכנסת לעזה דוד הכהן וב. ניסני | 16:19