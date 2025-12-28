ראש המצרר של "שהאב-3" ( צילום: רשתות ערביות )

בפאתי טהראן נפתח השבוע מחדש ה"פארק הלאומי לחלל", מתחם רחב ידיים המוכר בפי המקומיים כ"מוזיאון הטילים", שהפך למוקד של מפגן עוצמה ופרופגנדה איראנית לאחר מלחמת עם כלביא.

צוות צילום של רשת NBC קיבל גישה נדירה ובלעדית לתיעוד המקום, המציג לראווה את הטילים הבליסטיים והכטב"מים של משמרות המהפכה, ביניהם טיל ה"עימאד" בטווח של 1,700 ק"מ וטיל ה"ח'וראמשהאר" בטווח של 2,000 ק"מ. המבקרים במקום תועדו כשהם מצטלמים לסלפי לצד המשגרים, ואף כותבים מסרים כמו "מוות לאמריקה" על דגמי הטילים, בעוד שבחנות המזכרות מוצעים למכירה דגמים של טילים היפר-סוניים עם הכיתוב המאיים: "7 דקות לתל אביב". מנהל המוזיאון, עלי בלאלי, הצהיר בגאווה כי רוב הטילים המוצגים הם אלו ששימשו את איראן במלחמה האחרונה. במוזיאון מוצגים דגמים של ראשי קרב של טיל ה"שהאב-3", שנעשה בהם שימוש נרחב נגד יעדים בישראל במהלך ימי הלחימה. בתיעוד שעלה לרשת נראה מבקר מציג את דגם של ראש קרב מסוג "מצרר" של טיל השהאב-3. תיעוד: הים שטף מחנות אוהלים בחוף עזה דוד הכהן | 09:40

מבקרים במוזיאון החלל באיראן ( צילום: מסך )

בעוד שהאיראנים מציגים את הנשק כסמל לעמידה איתנה, המציאות בשטח בישראל תחת אותן מתקפות הייתה קשה וכואבת. במהלך ימי המערכה נהרגו בישראל 33 בני אדם וכ-3,500 נפצעו, כאשר פגיעה ישירה בבניין מגורים בבת ים לבדה גבתה את חייהם של תשעה אזרחים.

ההשלכות של שימוש בארסנל הטילים והכטב"מים הזה לא הסתכמו רק באבדות בנפש, אלא גרמו להרס תשתיות נרחב בכל רחבי המדינה. בין המטרות שנפגעו היו מכון ויצמן למדע, שם נאמד הנזק ביותר מ-2 מיליארד שקלים, ובתי הזיקוק בחיפה, שהדממתם נדרשה בעקבות פגיעה ישירה במתקני הכוח.

אך לצד הצהלולים האירניים שווה לזכור במהלך מבצע "עם כלביא", הציגו מערכי ההגנה האווירית של ישראל הצלחה פנומנלית מול אחת מתקפות הטילים והכטב"מים הנרחבות ביותר בהיסטוריה.

למעלה מ‑550 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן יורטו בשיעור מרשים של כ‑86%, בעוד שההישג המרשים ביותר נרשם בהתמודדות עם כלי טיס בלתי מאוישים: כ‑99% מכלל הכטב"מים ששוגרו לעבר ישראל יורטו בהצלחה.

מתוך ארסנל של כ‑1,150 כטב"מים, רק אחד הצליח לפגוע במטרתו, וכל השאר הופלו בדרכם. למעשה, ביום הראשון למבצע בלבד הצליח חיל האוויר הישראלי והכוחות האזוריים ליירט יותר מ‑100 כטב"מים לפני שחדרו לשטח המדינה.