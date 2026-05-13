כיכר השבת
יחסים הדוקים

במשך שעות, ביום דרמטי: פרטים חדשים על הפגישה החשאית של נתניהו באיחוד האמירויות

נתניהו נפגש בחשאי עם נשיא איחוד האמירויות במהלך מבצע "שאגת הארי" | המפגש התקיים במרחק של כ-250 קילומטרים מחופי איראן | באותו יום חוסל, בין היתר, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה (בארץ)

מימין מוחמד בן זאיד, משמאל נתניהו (צילום: shutterstock, שליו שלמון\בריכה)

מוקדם יותר הערב (רביעי) פורסם כי ראש הממשלה  נועד לאחרונה עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בביקור חשאי במדינה במהלך מבצע "".

לפי מקור המעורה בפרטי הפגישה שצוטט בסוכנות הידיעות ״רויטרס״, המפגש התקיים ב־26 במרץ, ונמשך כמה שעות.

הפגישה נערכה בעיר אל־עין שבגבול איחוד האמירויות ועומאן, במרחק של כ-250 קילומטרים מחופי . באותו יום חוסל, בין היתר, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה.

הפגישה המדוברת, שנשמרה תחת מעטה חשאיות יחסי עד כה, נערכה בצל ההתפתחויות האזוריות הדרמטיות והאיומים המשותפים לשתי המדינות בגזרה האיראנית. השיח בין המנהיגים התמקד באפשרות הממשית להתחדשות המערכה מול טהראן - צעד שמשפיע באופן ישיר על היציבות במזרח התיכון כולו ועל ביטחונן של המדינות השותפות ל"הסכמי אברהם".

לשכת נתניהו מסרה הערב: "בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".

בנימין נתניהואיראןאיחוד האמירויותפגישהמשמרות המהפכהמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר