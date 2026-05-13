"הסיפור זה לא הפאץ' 'משיח'": מפקד החטיבה מגיב על השערורייה

הרמטכ"ל בסיור היום ( צילום: דובר צה"ל )

לאחר הסערה שפרצה בעקבות העונש החמור שהוטל על חייל שענד פאץ' "משיח" על הווסט הצבאי שלו, פנה מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף משנה אריק מויאל, למפקדי החטיבה בהודעה מפורטת שבה הסביר את החלטתו ואת העקרונות שעמדו מאחוריה.

כזכור, במהלך ביקורו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בפלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון, הבחין ראש המטה הכללי באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח". הרמטכ"ל הורה מיד על נקיטת צעדים משמעתיים, והלוחם הועמד לדין משמעתי ונשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל. מפקדו של החייל נידון ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ואילו מפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית. האירוע גרר תגובות קשות במערכת התקשורתית והפוליטית, בטענה כי מדובר בעונש לא מידתי.

"האחריות המלאה היא עלי"

"בשעות האחרונות אני מקבל הרבה הודעות ומבין שהתפרסמה בתקשורת הידיעה על כך ששפטתי היום לוחם ומפקדים בקשר לאירוע שאירע בסאנור", אמר מויאל למפקדים לאחר הסערה. "חשוב שתדעו כמו שאמרתי בשיחה איתכם שהאחריות המלאה היא עלי ופעלתי כפי שפעלתי כי המשמעת היא ערך בסיסי".

מפקד החטיבה הדגיש כי עקרון המשמעת חל על כלל שרשרת הפיקוד: "זה מתחיל בנו המפקדים דרך כל חיילנו", אמר, והוסיף: "לצערי, חוסר המשמעת פוגש אותנו באירועים מבצעיים ובשגרה באובדן של חיי אדם".

"הסיפור זה לא הפאץ'"

בהמשך דבריו, ביקש מויאל להבהיר את מהות הנושא: "הסיפור זה לא הפאץ', הסיפור זה הערכים שעליהם אנחנו מחנכים. חטיבת הנח״ל תשמש דוגמא ומופת גם בתחום הזה, זו חובתנו".

מפקד החטיבה הוסיף משפט שמסכם את גישתו: "הכל עדיף מחייל שנהרג על חוסר משמעת. אני מאמין בדרך ולכן רעשי הרקע מסביב הם חלק ממנה".

את דבריו סיים מויאל בפנייה אישית למפקדים: "תעשו טובה, תתעלמו ותתנו בראש כמו שרק אתם יודעים, סומך עליכם".