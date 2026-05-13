גרסאות סותרות

דרמה דיפלומטית: האמירויות מכחישה את ביקור נתניהו - שעות אחרי האישור הרשמי

שעות אחרי שלשכת רה"מ אישרה את הביקור החשאי באמירויות, משרד החוץ האמירתי פרסם הכחשה רשמית | "אין בסיס לטענות על ביקורים לא מוצהרים" | המתיחות הדיפלומטית (בארץ)

מימין מוחמד בן זאיד, משמאל נתניהו (צילום: shutterstock, שליו שלמון\בריכה)

דרמה דיפלומטית פרצה הערב (רביעי) בעקבות הכחשה רשמית של משרד החוץ של איחוד האמירויות, שעות ספורות לאחר שלשכת ראש הממשלה אישרה את הדיווחים על ביקורו החשאי במדינה במהלך מבצע "".

בהודעה חריפה שפורסמה במשרד החוץ האמירתי נכתב: "איחוד האמירויות מכחישה את הדיווחים המופצים בנוגע לביקורו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במדינה, או קבלת משלחת צבאית ישראלית כלשהי בשטחה". ההודעה הוסיפה כי "המדינה מדגישה כי יחסיה עם ישראל הם יחסים גלויים, אשר נוצרו במסגרת 'הסכמי אברהם', ואינם מבוססים על סודיות או הסדרים נסתרים".

ההכחשה האמירתית מגיעה בעקבות פרסום הפרטים על הפגישה החשאית שהתקיימה ב-26 במרץ בעיר אל-עין שבגבול איחוד האמירויות ועומאן. על פי הדיווחים שפורסמו, המפגש בין נתניהו לבין נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, נמשך מספר שעות ונערך במרחק של כ-250 קילומטרים מחופי .

ראש הממשלה נתניהו (צילום: מעיין טואף/ לע״מ)

"פריצת דרך היסטורית" מול הכחשה רשמית

הסתירה בין הגרסאות יוצרת מצב דיפלומטי מורכב. לשכת נתניהו מסרה הערב כי "בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי', ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".

אולם משרד החוץ האמירתי קבע בהודעתו כי "לכל טענה על ביקורים או הסדרים לא מוצהרים אין כל בסיס, אלא אם כן פורסמו על ידי הגורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות".

בנימין נתניהו | איראן | איחוד האמירויות | פגישה | מוחמד בן זאיד | מבצע שאגת הארי

