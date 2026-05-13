דרמה דיפלומטית פרצה הערב (רביעי) בעקבות הכחשה רשמית של משרד החוץ של איחוד האמירויות, שעות ספורות לאחר שלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו אישרה את הדיווחים על ביקורו החשאי במדינה במהלך מבצע "שאגת הארי".

בהודעה חריפה שפורסמה במשרד החוץ האמירתי נכתב: "איחוד האמירויות מכחישה את הדיווחים המופצים בנוגע לביקורו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במדינה, או קבלת משלחת צבאית ישראלית כלשהי בשטחה". ההודעה הוסיפה כי "המדינה מדגישה כי יחסיה עם ישראל הם יחסים גלויים, אשר נוצרו במסגרת 'הסכמי אברהם', ואינם מבוססים על סודיות או הסדרים נסתרים". ההכחשה האמירתית מגיעה בעקבות פרסום הפרטים על הפגישה החשאית שהתקיימה ב-26 במרץ בעיר אל-עין שבגבול איחוד האמירויות ועומאן. על פי הדיווחים שפורסמו, המפגש בין נתניהו לבין נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, נמשך מספר שעות ונערך במרחק של כ-250 קילומטרים מחופי איראן.

"פריצת דרך היסטורית" מול הכחשה רשמית

הסתירה בין הגרסאות יוצרת מצב דיפלומטי מורכב. לשכת נתניהו מסרה הערב כי "בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי', ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".

אולם משרד החוץ האמירתי קבע בהודעתו כי "לכל טענה על ביקורים או הסדרים לא מוצהרים אין כל בסיס, אלא אם כן פורסמו על ידי הגורמים הרשמיים המוסמכים באיחוד האמירויות".