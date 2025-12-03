שורד השבי בשירת 'שיר למעלות' ( צילום: משרד החוץ )

רגע מרגש במיוחד: שורד השבי עומר שם טוב שר הערב (רביעי) את ״שיר למעלות״ מול מעל 1,000 מנהיגי דת נוצרים מארה״ב במשלחת הגדולה ביותר אי פעם שהגיעה לישראל.

המשלחת חסרת התקדים הגיעה לארץ כחלק ממערכה רחבה שמוביל שר החוץ סער לחיזוק בסיס התמיכה האמריקאי בישראל. המשלחת נערכת בשיתוף ידידי ישראל (FOZ) ומייסדה ד״ר מייק אוונס. שר החוץ אמר באירוע כי ״הציר שמכחיש את הקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ הקודש - רוצה לחסל את מדינת היהודים". ואף הוסיף כי "מול הציר הזה עומדת ברית המאמינים: אמריקה וישראל. היהודים ואחינו הנוצרים האוונגליסטים. נוכחותכם האדירה היום מוכיחה שהברית הזו חיה ובועטת״.