מרגש עד דמעות: שורד השבי פתח בשירת ״שיר למעלות״, מול המשלחת האמריקאית

רגע מרגש נרשם, כאשר שורד השבי עומר שם טוב שר את 'שיר למעלות' מול משלחת אמריקאית שהגיעה לביקור בישראל | התיעוד (מדיני)

שורד השבי בשירת 'שיר למעלות' (צילום: משרד החוץ)

רגע מרגש במיוחד: שורד השבי עומר שם טוב שר הערב (רביעי) את ״שיר למעלות״ מול מעל 1,000 מנהיגי דת נוצרים מארה״ב במשלחת הגדולה ביותר אי פעם שהגיעה לישראל.

המשלחת חסרת התקדים הגיעה לארץ כחלק ממערכה רחבה שמוביל שר החוץ לחיזוק בסיס התמיכה האמריקאי בישראל. המשלחת נערכת בשיתוף ידידי ישראל (FOZ) ומייסדה ד״ר מייק אוונס.

שר החוץ אמר באירוע כי ״הציר שמכחיש את הקשר ההיסטורי של העם היהודי לארץ הקודש - רוצה לחסל את מדינת היהודים".

ואף הוסיף כי "מול הציר הזה עומדת ברית המאמינים: וישראל. היהודים ואחינו הנוצרים האוונגליסטים. נוכחותכם האדירה היום מוכיחה שהברית הזו חיה ובועטת״.

ביקור המשלחת בישראל (צילום: משרד החוץ)

2
וווואווו מרגשששד
יוסי
1
דמעות
אן

