המשך ההתחממות בגבול הצפון: ארה"ב ממשיכה בהפעלת הלחצים הכבדים על ישראל ולבנון במטרה למנוע את קריסת הפסקת האש בין המדינות. מוקדם יותר קיימו גורמים מלבנון וישראל פגישה ישירה במגוון נושאים אזרחיים וכלכליים.

גורם ישראל אמר הערב (רביעי) לווינט כי למרות המחשבות והדיבורים בישראל ללכת למהלך של פעולה עצימה מול חיזבאללה כרגע: "אין החלטה ללכת בוודאות להסלמה", כשהוא מוסיף: "בתהליך קבלת ההחלטות - הפקטור האמריקני משמעותי".

הגורם המשיך וטען כי ללכת למהלך של הסלמה בלבנון זו "אופציה שקיימת על השולחן, ובסל התגובות שלנו יש פעולה עצימה שהמטרה שלה תהיה לכסח את הדשא - גם באזור דרום לבנון - אם בחיזבאללה הצליחו לשקם משהו". אך לדבריו: "ארגון הטרור לא הצליח הרבה כי אנחנו תוקפים בשוטף", כשהוא מוסיף כי בסוף הכול קשור לשאלה האם האמריקאים יתנו אור ירוק לפעולה בלבנון.

בכאן חדשות צוטט גורם מערבי בבירות המקורב לשיחות בין ישראל ללבנון שטען כי עצם העובדה שלבנון וישראל דנים באופן ישיר בוועדת הפיקוח האזרחית, מראה שיש כאן רצון להתקדמות, אך ציין במקביל כי בלבנון לא עשו זאת בהתלהבות אלא רק בשל הלחץ הכבד מארה"ב.