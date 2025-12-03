כיכר השבת
רגע לפני מבצע צבאי?

המצב החם בצפון: האמריקאים בלחץ כבד של הדקה ה-90 "כדי להימנע מהסלמה בלבנון"

בכירים בממשל ארה"ב מפעילים לחץ כבד על ישראל, במטרה להימנע מהסלמה בלבנון |בממשל הלבנוני הודו כי הכנסת הגורם אזרחי לוועדת הפיקוח נעשתה שלא ברצונם - ולאחר לחץ כבד מצד ארה"ב | גורם ישראלי המכיר את הפרטים הוסיף וטען כי "בתהליך קבלת ההחלטות - הפקטור האמריקני משמעותי מאוד" (מדיני)

תקיפה בלבנון (צילום: רשתות לבנוניות)

המשך ההתחממות בגבול הצפון: ממשיכה בהפעלת הלחצים הכבדים על ישראל ו במטרה למנוע את קריסת הפסקת האש בין המדינות. מוקדם יותר קיימו גורמים מלבנון וישראל פגישה ישירה במגוון נושאים אזרחיים וכלכליים.

גורם ישראל אמר הערב (רביעי) לווינט כי למרות המחשבות והדיבורים בישראל ללכת למהלך של פעולה עצימה מול חיזבאללה כרגע: "אין החלטה ללכת בוודאות להסלמה", כשהוא מוסיף: "בתהליך קבלת ההחלטות - הפקטור האמריקני משמעותי".

הגורם המשיך וטען כי ללכת למהלך של הסלמה בלבנון זו "אופציה שקיימת על השולחן, ובסל התגובות שלנו יש פעולה עצימה שהמטרה שלה תהיה לכסח את הדשא - גם באזור דרום לבנון - אם בחיזבאללה הצליחו לשקם משהו". אך לדבריו: "ארגון הטרור לא הצליח הרבה כי אנחנו תוקפים בשוטף", כשהוא מוסיף כי בסוף הכול קשור לשאלה האם האמריקאים יתנו אור ירוק לפעולה בלבנון.

בכאן חדשות צוטט גורם מערבי בבירות המקורב לשיחות בין ישראל ללבנון שטען כי עצם העובדה שלבנון וישראל דנים באופן ישיר בוועדת הפיקוח האזרחית, מראה שיש כאן רצון להתקדמות, אך ציין במקביל כי בלבנון לא עשו זאת בהתלהבות אלא רק בשל הלחץ הכבד מארה"ב.

לוחמי הקומנדו בדרום לבנון (צילום: אתר צה"ל)

מוקדם יותר ובהנחייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התקיימה היום (רביעי) הפגישה ההיסטורית בין נציג ישראל לנציגי לבנון. גם נציג ארצות הברית נכח בפגישה.

הפגישה, שייתה בעיר נקורה הלבנונית, התקיימה כחלק מה"שיח הביטחוני השוטף בין ארה״ב, ישראל ולבנון". כך נמסר.

בפגישה השתתף מטעם ישראל סגן ראש אגף למדיניות חוץ במל״ל, לצד יועצת נשיא ארה״ב לסוגיית לבנון, גב' מורגן אורטגוס, ונציגים אזרחיים רלוונטיים לבנונים.

"הפגישה התקיימה ברוח טובה, וסוכם כי יוגבשו רעיונות לקידום שיתוף פעולה כלכלי אפשרי בין ישראל ולבנון", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

"ישראל הבהירה כי פירוק החיזבאללה מנשקו מחויב ללא כל קשר לקידום שיתוף הפעולה בנושא הכלכלי. הצדדים סיכמו על קיום שיח המשך".

