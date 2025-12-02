מדהים: תלמיד בן 14 יצר אוריגמי שמחזיק 10,000 פעמים ממשקלו

מיילס וו, תלמיד בן 14 מניו יורק, זכה בפרס יוקרתי של 25,000 דולר לאחר ששילב אמנות ופיזיקה כדי ליצור עיצוב אוריגמי מהפכני. הדגם שפיתח, המבוסס על קיפול ה"מיוּרָה-אוֹרי", מסוגל לשאת משקל העולה על פי 10,000 ממשקלו העצמי.

וו, תלמיד כיתה ח' בבית הספר התיכון האנטר קולג', זכה בפרס הראשון בתחרות "יוצרים מדע צעירים" באוקטובר 2025. מיילס וו עוסק באוריגמי כתחביב כבר למעלה משש שנים, כאשר לאחרונה החל גם לעצב דגמים משלו. הפרויקט שלו נולד מתוך תהייה אם ניתן לנצל את קיפולי המיורה-אורי במבנים הניתנים לפריסה, שכן הם ידועים בחוזקם, יכולת הקיפול השטוחה שלהם ובניידותם. קיפול המיורה-אורי, שנקרא על שם הממציא שלו, האסטרופיזיקאי היפני קוֹריוֹ מיוּרָה, הוא שיטה לקיפול משטח שטוח לאזור קטן יותר באמצעות תבנית חוזרת של מקביליות. וו בחן את היחס בין חוזק למשקל של הקיפול במטרה לשפר מבנים המשמשים למצבי חירום. הוא ציין כי בעיה במבני חירום קיימים היא שלעיתים נדירות הם חזקים, ניתנים לדחיסה קומפקטית וקלים לפריסה, אך המיורה-אורי עשוי לפתור בעיה זו, כיוון שהוא מצא שהקיפול "חזק מאוד, קל ומתקפל בצורה קומפקטית".

הדוכן של מיילס וו, בתערוכת המדע לצעירים ( צילום: מסך )

כדי לזהות את העיצוב הגמיש והעמיד ביותר, וו בדק 54 וריאציות של קיפול המיורה-אורי. הוא ניסח סדרת בדיקות שכללה הערכה של גבהים, רוחבים וזוויות קיפול שונות, וו התנסה עם משקלי נייר מגוונים, החל מנייר העתקה סטנדרטי ועד לכרטיסייה עבה לאחר שיצר את 54 הדגמים (שכל אחד מהם נפרש לגודל של כ-64 אינץ' רבועים), הוא הוסיף משקל בהדרגה עד שהמבנה נכשל.

הוא נדהם לגלות כי הדגמים יכולים לעמוד במשקל רב בהרבה מכפי שציפה. התוצאה הסופית של המבנה החזק ביותר שבדק הראתה יכולת נשיאה של למעלה מ-10,000 ממשקלו. וו חישב כי נתון זה שווה ערך למונית ניו יורק המחזיקה למעלה מ-4,000 פילים.

בדיקותיו של וו הראו כי דגמים בעלי לוחות קטנים יותר וזוויות חדות יותר היו לא רק חזקים יותר אלא גם עמידים במיוחד. באופן מפתיע, התגלה כי דווקא נייר העתקה רגיל, ולא הנייר העבה יותר, הציג את יחס החוזק-למשקל הגבוה ביותר.

מיילס וו מקווה ליישם תובנות אלו לפיתוח מחסות חזקים וקלי משקל שניתן לפרוס במהירות באזורים שנפגעו מאסונות טבע. כפי שציינה מאיה אג'מרה, מנכ"לית ונשיאת Society for Science, "השילוב המדהים של יצירתיות מדעית, מנהיגות ושיתוף פעולה של מיילס מדגיש את סוג הכישרון ש-Society for Science גאה לתמוך בו".