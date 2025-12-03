משתפים פעולה: מה קרה בפגישה ההיסטורית בין ישראל ללבנון?

בהנחייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התקיימה היום (רביעי) הפגישה ההיסטורית בין נציג ישראל לנציגי לבנון. גם נציג ארצות הברית נכח בפגישה.
הפגישה, שייתה בעיר נקורה הלבנונית, התקיימה כחלק מה"שיח הביטחוני השוטף בין ארה״ב, ישראל ולבנון". כך נמסר.
בפגישה השתתף מטעם ישראל סגן ראש אגף למדיניות חוץ במל״ל, לצד יועצת נשיא ארה״ב לסוגיית לבנון, גב' מורגן אורטגוס, ונציגים אזרחיים רלוונטיים לבנונים.
"הפגישה התקיימה ברוח טובה, וסוכם כי יוגבשו רעיונות לקידום שיתוף פעולה כלכלי אפשרי בין ישראל ולבנון", נמסר מלשכת ראש הממשלה.
"ישראל הבהירה כי פירוק החיזבאללה מנשקו מחויב ללא כל קשר לקידום שיתוף הפעולה בנושא הכלכלי. הצדדים סיכמו על קיום שיח המשך".
