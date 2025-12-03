"ברוח טובה" משתפים פעולה: מה קרה בפגישה ההיסטורית בין ישראל ללבנון? הפגישה ההיסטורית בין ישראל ללבנון התקיימה היום בעיר נקורה, "ברוח טובה" | לשכת ראש הממשלה: סוכם כי יוגבשו רעיונות לקידום שיתוף פעולה כלכלי אפשרי בין שתי המדינות. ישראל הבהירה כי פירוק החיזבאללה מנשקו מחויב ללא כל קשר לקידום שיתוף הפעולה הכלכלי" (ביטחון)

כיכר השבת