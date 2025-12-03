יומיים לאחר ההגרלה שנערכה ב־25.11.25, הגיע לבית מפעל הפיס תושב הצפון, בשנות ה־30 לחייו, שזכה בפרס הראשון בדאבל לוטו. בסכום של 30 מיליון ₪. הזוכה, שהפך לאחרונה לאב טרי, סיפר בהתרגשות כי הזכייה הגיעה בדיוק בזמן: “ילד הוא ברכה, והרגשנו שזה עוד אור גדול שנכנס לבית.”

לדבריו, הוא רוכש טופס לוטו מדי פעם אך לא באופן קבוע. ביום ההגרלה לא צפה בטלוויזיה, ורק למחרת, כשחזר מוקדם כדי לעזור לאשתו לאחר הלידה, נתקל במקרה בשידור ההגרלה שהוקלט.

“הטלוויזיה נשארה דלוקה אחרי ‘הכוכב הבא’. פתאום נזכרתי שקניתי טופס, והייתה לי תחושה מוזרה. התחלתי לבדוק מספר מספר, ואז בדקתי גם באפליקציה. משהו הרגיש לא רגיל.”

הוא פנה מיד לאשתו שנחה בחדר השינה. “אמרתי לה: ‘קורה פה משהו מוזר’. פתחנו יחד את האפליקציה, סרקנו את הטופס – וראינו את הודעת הזכייה.”

הרגע שאחרי היה סוער:

“חשבתי שאני מקבל התקף לב מרוב התרגשות. הנמכתי את המזגן כי הרגשתי שאני בוער. הסתובבנו בבית בלי לדעת איך לעכל את זה.”

הזוכה מספר כי הוא ואשתו אנשים שקולים שמעדיפים לקבל החלטות ברוגע:

“אני מאמין שההחלטות הכי טובות מתקבלות בחופשה, אז ניקח פסק זמן, ננשום, ונחשוב על העתיד. ברור שניעזר באנשי מקצוע. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות הוא לסגור את המשכנתא בחיוך.”

לסיום אמר:

“גם היום אנחנו מסתדרים יפה, אבל זכייה כזו משנה את התמונה. חשוב לנו לקבל החלטות טובות עבור המשפחה והילד שלנו.