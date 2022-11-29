יומיים לאחר ההגרלה שנערכה ב־25.11.25, הגיע לבית מפעל הפיס תושב הצפון, בשנות ה־30 לחייו, שזכה בפרס הראשון בדאבל לוטו בסכום של 30 מיליון ₪ | הזוכה, שהפך לאחרונה לאב טרי, סיפר בהתרגשות כי הזכייה הגיעה בדיוק בזמן: “ילד הוא ברכה, והרגשנו שזה עוד אור גדול שנכנס לבית”
מפגש הזוכים נערך בבית מפעל הפיס בתל אביב, במעמד 9 הזוכים ובני משפחותיהם, ובמעמד הנהלת מפעל הפיס: יו"ר מפעל הפיס רו"ח אביגדור יצחקי, מנכ"ל מפעל הפיס עו"ד בני דרייפוס, וראש מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ומנהלת אגף התרבות דולין מלניק. את הטקס הנחתה שפרה קורנפלד (תרבות).
שנת ה'תשפ"ד החלה באופן חגיגי במיוחד בבית מפעל הפיס, כאשר זה אחר זה הגיעו שמחים ומאושרים הזוכים בפרסים הראשונים בהגרלת הלוטו, משתי הגרלות שונות – זוכה ב־30 מיליון ₪ בהגרלה האחרונה שהתקיימה בשנת ה'תשפ"ג וזוכה ב־5 מילון ₪ בהגרלה הראשונה שהתקיימה בשנת ה'תשפ"ד (מעניין)
מנכ"ל מפעל הפיס, מר בני דרייפוס, העניק את הפרסים לחמשת הזוכים הראשונים • באירוע נכחו הרבנים הגאונים חברי ועדת השיפוט: הגאון הרב מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק, ושורה ארוכה של רבנים גאוניים (חיבורים תורניים)
בהגרלת הלוטו שהתקיימה ביום שלישי ה-19/4/2022 זכתה זוכה יחידה בפרס הראשון במסלול הדאבל לוטו על סך 40 מיליון ₪. שבוע לאחר ההגרלה, הגיעה הזוכה לבית מפעל הפיס, בליווי בני משפחת, על מנת לפדות את כספי הזכייה (בארץ)