מה-7.10 הוכרו כ-100,000 חיילים ואזרחים כנכים וכנפגעי פעולות איבה, לפחות מחציתם עם פציעה שקופה. אלה מצטרפים ל-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות החיים בינינו

מאות רשויות מקומיות וממשלתיות, בתי חולים ומוסדות אקדמיה, מסחר ותרבות יוארו הלילה בסגול על מנת להעביר להם מסר: "אתם לא שקופים, אתם לא לבד"

בין המבנים המוארים בישראל ובעולם:

בית מפעל הפיס בת"א, בית הנשיא בירושלים, עיריות באר שבע, אופקים, אילת, אשדוד, קצרין, בת ים, נהריה, חדרה, כפר סבא, חולון, המועצה האזורית מבואות חרמון, משרד הרווחה, משרד המשפטים, משרד הפנים, שירות בתי הסוהר, בתי החולים סורוקה, קפלן, בית לוינשטיין ומאיר של קופת חולים כללית, אסותא רמת החייל, הכפר השיקומי עדי נגב, סניפי בתי הלוחם, הביטוח הלאומי בחיפה, הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת אריאל, מכללת ספיר, מכללת SCE ע"ש סמי שמעון, המכללה האקדמית תל חי, המכללה האקדמית גורדון, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, הסתדרות העובדים הארצית, כ- 50 מרכזים של החברה למתנ"סים, תיאטרון חיפה, היכל תרבות כפ"ס, היכל תרבות אריאל, מגדל דוד, מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, המשכן לאומנויות הבמה באר שבע, מוזיאון הים ומלואו, חברת מקורות (12 אתרים), חברת החשמל, רכבת ישראל, הקריה בתל אביב, מטה בנק לאומי, אל על, ישראייר, מלונות רשת פתאל, היכל מנורה, בית תנועת מכבי העולמי, מטה הנהלת חברת הספנות הגלובלית צים בישראל ומשרדיה הראשיים בווירג'יניה ארה"ב וכן היער הסודי בקפריסין.

המכללה האקדמית תל-חי, השוכנת על גבול הלבנון, חזרה לפני כחודש לקמפוסים הצפוניים שלה אחרי פינוי ממושך - ומאירה את הקמפוסים בסגול

חברת אל על מאירה השנה בסגול מטוס דרימליינר ותציג שקופית ייעודית במטוסיה, וכך תאפשר לנוסעים ברחבי העולם להיחשף למסר החשוב

בכיכר ביאליק בתל אביב יתארחו הזמר קובי אפללו ולהקת "תו המשווה", המורכבת מזמרים ונגנים עם צרכים מיוחדים. מופע חימום של להקת פוליפונה - הרכב הנוער של תלמידי החינוך המיוחד של מנהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו – כניסה חינם בין השעות 18:00-20:00

בטיילת ארמון הנציב בירושלים יתקיים המופע האור קולי "היי לייט jlm" של הרשות לפיתוח ירושלים עם לייזרים סגולים שישטפו את העיר. הכניסה חינם החל מ-19:30

כמדי שנה, גם ב-3.12 (יום רביעי), היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, מפעל הפיס, השלטון המקומי והאזורי, אתר שווים והחברה למתנ"סים מקיימים את "לילה סגול", הפעם בהקדשה למאות אלפי הישראלים המתמודדים עם פוסט טראומה, פגיעות נפשיות ומוגבלויות שקופות.

בעקבות ה-7.10 והמלחמה שבעקבותיו נוספו כ-100 אלף ישראלים למעגל המוגבלויות. כ-80 אלף אזרחים קיבלו הכרה ראשונית כנפגעי פעולות איבה על ידי הביטוח הלאומי ועוד כ-20 אלף חיילים קיבלו הכרה כנכי צה"ל על ידי משרד הביטחון. כמחצית מהם לפחות מתמודדים עם פציעה נפשית שקופה. אלה מצטרפים לכ-1.6 מיליון ישראלים עם מוגבלויות שונות החיים בינינו.

בישראל מאות אלפי אנשים מתמודדים עם מוגבלות שאינה נראית לעין, ובהם מתמודדי נפש, פוסט טראומתיים וגם אנשים על הרצף האוטיסטי. מלבד האתגרים האישיים הלא פשוטים, אנשים אלה נאלצים להתמודד גם עם סטיגמה חברתית כלפי מוגבלותם. "לילה סגול" מבקש השנה להאיר את הנושא (תרתי משמע), לעודד דיון פתוח סביבו ובעיקר להסיר את מחסום הבושה וההסתרה שגובה מחיר כבד מהמתמודדים. המסר שלנו הוא "אתם לא שקופים, אתם לא לבד".

איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס: "מפעל הפיס חרט על דגלו את נושא השילוב, התמיכה והקידום של אנשים עם מוגבלויות בישראל והציב אותו כאחד מחמשת תחומי הליבה של הארגון בזירה החברתית. לאחר שבשנים האחרונות הצלחנו להגיע עם המסר החברתי החשוב הזה למיליוני אנשים וצרבנו אותו בתודעה הציבורית, הוצאנו אל הפועל, יחד עם שותפינו במרכז השלטון המקומי והאזורי, עשרות רבות של מיזמים, שחלקם כבר פועלים וחלקם ייצאו לדרך עוד השנה וכל מטרתם להעניק הזדמנות שווה לאנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה בישראל, ולשלבם באופן עמוק יותר בחברה ובקהילה. השנה אנו מבקשים לחזק את הנפגעים בנפש, אלה שמתמודדים עם מגבלות שקופות. המסר שלנו ביום הזה הוא חד וברור: אנחנו עם נפגעי המלחמה בפרט ואנשים עם מוגבלות בכלל לכל אורך הדרך ונמשיך להשקיע משאבים ומאמצים רבים למען שיפור איכות חייהם ולמען שוויון הזדמנויות מלא בכל תחומי החיים".

חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו״ר מרכז השלטון המקומי: ״מאז 7 באוקטובר עלה משמעותית מספר האנשים המתמודדים עם מוגבלויות - רבות מהן שקופות. במיוחד עכשיו, חשוב שנעמוד כחברה תומכת ומכילה, שמעניקה לכל אדם תחושת שייכות ואת הכלים להמשיך הלאה. ‘לילה סגול’ הוא הזדמנות להזכיר לכולנו שאף אחד לא שקוף ואנחנו לא משאירים אף אחד מאחור. השלטון המקומי ימשיך לפעול לחיזוק הערבות ההדדית ושוויון ההזדמנויות בכל קהילה בישראל".

שי חג׳ג׳, יו"ר מרכז השלטון האזורי: ״אנשי הרווחה, החינוך והחוסן ברשויות המקומיות פועלים מתוך שליחות עמוקה ובנחישות רבה, כדי להעניק לכל תושב הזדמנות שווה ולבנות קהילה מחבקת ומכילה. בשנתיים האחרונות עמדו הצוותים בחזית הטיפול והשיקום של פצועים ונפגעים, פיזית ונפשית, ועשו זאת במסירות שאין כמותה. מיזם ‘לילה סגול’ מזכיר לנו עד כמה אחריותנו להבטיח שוויון זכויות והשתלבות מלאה לאנשים עם מוגבלות היא מתמשכת ויומיומית. אני מודה לכל השותפים לעשייה ולמאמצים לקדם חברה שמאפשרת מקום לכולן ולכולם".

עידן מוטולה, מייסד עמותת ואתר שווים: "אחרי שנתיים מייסרות של מלחמה קשה החלטנו להקדיש השנה את 'לילה סגול' לאלה שמוגבלותם אינה נראית לעין ופעמים רבות אף מוסתרת על ידם בגלל סטיגמות ותחושות בושה לא מוצדקות. לנו, השותפים למיזם, חשוב להיאבק בסטיגמות האלה, לעודד פתיחות ולדבר על הקשיים הנפשיים הכי אמיתי שיש, כי לדעתנו הדבר הזה מציל חיים".