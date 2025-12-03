התקרית הדרמטית בלב אופקים: נעצרו השודדים שהטילו אימה בדרום 

סוף לגניבות בדרום? נעצרו חוליית השודדים שהטילו את אימתם על תושבי הדרום - על ידי המשטרה, ומדובר באותם פורצים שרק לפני כשבוע פשטו על חנות תכשיטים באופקים וניסו לשדוד אותה, ללא הצלחה.

השר לביטחון לאומי בן גביר התייחס לתופעה הקשה בדרום: "אני גם מברך על הפעולה המהירה והנחושה שהובילה לתפיסת החשודים בשוד בחנות התכשיטים באופקים - שנעצרה במסגרת מבצע ״סדר חדש״ שיזמתי יחד עם המפכ״ל".

וסייים: "זו עוד הוכחה שהמשטרה פועלת בנחישות, ללא מורא, ושכל עבריין יידע - נגיע אליו".

נזכיר כי ניסיון השוד התרחש לפני כשבוע במרכז מסחרי באופקים, כאשר רעולי פנים הגיעו לחנות במרכז המסחרי כשהם מצוידים באלות ושברו את הזכוכיות. אך העובד במקום הצליח להפתיע אותם ולהבריחם באמצעות גז פלפל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראים רעולי פנים מתקרבים אל החנות במתחם האופקים כשהם אוחזים באלות, ולאחר מכן מתחילים לשבור את חלונות החנות. העובד שנמצא במקום התעשת במהירות, שלף גז פלפל והתיז לעברם - מה שגרם להם להימלט מהמקום בתוך שניות.

על פי הדיווח של יניר יגנה ב'וואלה', זהו ניסיון השוד השלישי באותו מתחם בחודשיים האחרונים. גם הפעם, כמו באירועים הקודמים, מדובר בקבוצת רעולי פנים שהגיעה כשהיא מצוידת בכלי תקיפה. המשטרה פתחה בחקירה ומבצעת פעולות לאיתור החשודים.

מוקדם יותר החודש שודדים רעולי פנים הגיעו לקיוסק בעיר בשעת לילה מאוחרת וביצעו שוד בשווי אלפי שקלים. השודדים נכנסו עם שק בצבע לבן ויצאו איתו לאחר מספר דקות כשהוא מלא בסיגריות ובציוד בשווי של למעלה ממאה אלף שקלים. שוטרי תחנת אופקים שהגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים וראיות ופתחו במצוד אחרי הכנופייה.