ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, תוקף בחריפות את חוק 'קרן הארנונה' אותו קידם בשנת 2014 וטעון כי מדובר בשוד הקופה הציבורית. גם יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ הודיע כי מפלגתו תיאבק בחוק הסוציאליסטי. השר סמוטריץ': "לפיד קידם את אותו מתווה בדיוק כשהיה שר האוצר" | הנאומים המלאים (פוליטי)
ברגע האחרון: ראשי השלטון המקומי החליטו לפתוח מחר בשביתה כללית במשק. ראש-הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב במשרדו בירושלים עם ראשי מרכז השלטון המקומי וביקש מהם לדחות את השביתה כדי לא להכביד על האזרחים. שר הפנים אלי ישי אמר הערב ל'כיכר השבת' בעקבות שביתת הרשויות: "דרישותיהם של ראשי הרשויות צודקות, ומצוקתם אמיתית"
עוצרים את ההסתה: רגע לפני שמסמך המסרים של מרכז השלטון המקומי יוצא לאור, הביא השר אלי ישי לגניזתו. ותהיה גם התנצלות. ובתוך כך, גורם בכיר בש"ס אמר ל"כיכר השבת", כי לו המסמך היה מתממש, יהדות התורה וש"ס היו משלבות ידיים במאבק נגד המרכז לשלטון מקומי. מיוחד
ראשי הרשויות המקומיות מנסים לגייס למאבקן על החזרת התקציבים שקוצצו מהן, את הרב עובדיה יוסף שליט"א. "ברצוננו לבקש מכבודו, להפעיל השפעתך הרבה על הממשלה - עד כדי משבר קואליציוני, כדי שזו תשנה מן הקצה את עמדותיה כלפי השלטון המקומי" (חדשות, בארץ)