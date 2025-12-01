אחרי התבטאויותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מהנעשה בסוריה, ומהדיאלוג בין ישראל וסוריה, פרשן ערוץ I24NEWS לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, מזהיר מפני הבאות וטוען כי טראמפ לא מחובר למציאות במזרח התיכון.

"צריך להודות ביושר, טראמפ לא מחובר למציאות של המזרח התיכון, בפרט בנושא הסורי", כתב יחזקאלי בציוץ בחשבונו ברשת X. "הוא מאבד את שיקול דעתו בגלל היחסים הטובים שיש לו עם ארדואן".

יחזקאלי הסביר: "סוריה היא מדינה שטובחת במיעוטים. במדינה התרחש לא מזמן טבח בעלווים. גם הטבח בדרוזים עדיין נמשך בחסות השקט התקשורתי. היא גם מפורקת לחלוטין מבחינה עדתית. סוריה היום נשלטת על ידי טורקיה - ולמרות זאת ממשל טראמפ דוחף להסכם עם שלטון ג'ולני".

לדבריו, "הסכם עם סוריה לא טוב לנו. קביעת מציאות בשטח טובה לנו. אסור שנוותר על שטחי החיץ, ובטח לא על השליטה בחרמון. במקביל צריך גם להגן על הדרוזים. אסור שנקום בוקר אחד ונגלה שהגבול הסורי הפך לגבול עם טורקיה".

הדברים מגיעים אחרי שטראמפ פרסם הודעה ברשת החברתית שלו ובה הבהיר כי הוא מרוצה מהמצב בסוריה. במקביל, לשכת ראש הממשלה עדכנה, כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו.

"ארצות הברית", כתב טראמפ: "מרוצה מאוד מהתוצאות שהוצגו בסוריה, באמצעות עבודה קשה ונחישות. אנו עושים כל שביכולתנו כדי לוודא שממשלת סוריה תמשיך לעשות את מה שנועד, שהוא משמעותי, על מנת לבנות מדינה אמיתית ומשגשגת".

עוד כתב טראמפ: "אחד הדברים שעזרו להם מאוד היה ביטול הסנקציות החזקות והנושכות שלי - אני מאמין שזה הוערך מאוד על ידי סוריה, הנהגתה ועמה! חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה, ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחותה של סוריה למדינה משגשגת".

"נשיא סוריה החדש", כתב טראמפ: "אחמד א-שרע, פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו, ושסוריה וישראל ינהלו מערכת יחסים ארוכת טווח ומשגשגת. זוהי הזדמנות היסטורית, והיא מוסיפה להצלחה שכבר הושגה לשלום במזרח התיכון!".

כזכור וכפי שדווח, צבא ארצות הברית הודיע אמש (ראשון) כי השלים מבצע מקיף ואינטנסיבי נגד ארגון הטרור דאעש במחוז ריף דמשק שבדרום סוריה. במהלך המבצע, הושמדו 15 אתרים של הארגון אשר שימשו לאחסון מצבורי נשק גדולים.

על פי הדיווח מפיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הפעולה בוצעה בשיתוף פעולה עם כוחות סוריים. ההפצצות, שנמשכו כשלושה ימים בשבוע שעבר, כוונו להשמדת כמות גדולה של אמצעי לחימה.

במהלך התקיפות הושמדו יותר מ-130 רקטות ומרגמות, מקלעים, מוקשים נגד טנקים, ובמיוחד חומרים רבים שנועדו לבניית מטעני חבלה מאולתרים (מטעני גח"ל). המבצע נועד לפגוע משמעותית ביכולת המבצעית של דאעש להוציא פיגועים באזור.