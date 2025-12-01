כחצי שנה לאחר המערכה הצבאית האחרונה, המתיחות סביב תוכנית הגרעין האיראנית נותרה גבוהה, אך ההחלטה על תגובה ישראלית נתקלת בקשיים. שגריר בכיר מאירופה העריך היום (שני) כי ארצות הברית לא תעניק "אור ירוק" לישראל לתקיפה רחבה באיראן בזמן הקרוב.

על פי דבריו של השגריר, שנאמרו בשיחה עם Ynet, הסיבה העיקרית לסירוב האמריקני היא החשש כי מתקפה ישראלית כזו תסכן את התוכניות האמריקניות לשיקום רצועת עזה.

"האמריקנים לא ירצו שזה יאפיל על עזה והם לא ירצו לסכן את זה בלתת 'אור ירוק' למבצע גדול נגד איראן כעת", הסביר השגריר. "התחושה שלי שזה לא יקרה בשבועות הקרובים".

המנהיגות האיראנית "לא מקשיבה" – והסכנה מתעצמת

מתנגד חריף למשטרה: המינוי החדש של ממדאני מעורר סערה בניו יורק אריה רוזן | 15:50

עם זאת, הגורם האירופי הבכיר סייג את הערכתו והבהיר כי העיכוב אינו מבטל את האפשרות למבצע רחב בהמשך. הוא הביע חשש אישי עמוק כי פעולה צבאית ישראלית באיראן תקרה ב-12 החודשים הקרובים.

לדבריו, הקהילה הבינלאומית, ובמיוחד אירופה, מודאגת מכך שהמנהיגות האיראנית – ובמיוחד המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי – "לא הסיקו את המסקנות הנכונות" מהסבב האחרון: "להפך, נראה שהם מכפילים את המאמצים שלהם".

השגריר הדגיש בשיחה עם Yent כי המצב הנוכחי "דרמטי ופוטנציאלית טרגי עבור איראן", במיוחד כאשר המדינה מתמודדת עם בעיות פנים חמורות כמו המחסור במים. "יש מאמץ למנוע את זה – אבל לא נראה שהאיראנים מקשיבים", סיכם הבכיר.

איומים מטהרן: "תגובה נחרצת יותר"

ברקע הדיווחים הדיפלומטיים, ממשיכים לשגר באיראן איומים ישירים לעבר ישראל. הבוקר התייחס דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאא'יני, לאפשרות שתתקוף ישראל בשטחי איראן:

"אם האויב יבצע כל תקיפה חדשה נגדנו, הוא יקבל תגובה נחרצת יותר... איראן נמצאת ברמת המוכנות הצבאית הגבוהה ביותר". הוא טען עוד כי המערכה הצבאית האחרונה "חשפה את חולשות האויב," ורמז כי המוכנות האיראנית השתפרה מאז.