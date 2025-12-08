עצור! מנע את מותך: השלט 'בעמק המוות' שלא מרגש את הצוללנים

השלט בכניסה לעמק הנשרים בפלורידה ( צילום: רשתות חברתיות )

מערת "קן הנשרים" בפלורידה נחשבת לאחד מאתרי הצלילה המסוכנים ביותר בעולם. היא נושאת את הכינוי המצמרר "הר האוורסט" של הצוללנים, ומושכת גם את המנוסים ביותר למרות סכנתה הממשית. המבוך התת-ימי העצום, הידוע גם בשם "הכיור האבוד", כולל מיילים של מעברים צפופים, שחלקם צוללים לעומק של יותר מ-300 רגל. כל פניה במערה יכולה להסתיר סכנה חדשה, והמבנה אפוף במסתורין שמעסיק מדענים וצוללנים שנים רבות.

בכניסה למערה שוכן שלט אזהרה מקפיא: "עצור! מנע את מותך. אל תמשיך הלאה". לצד האזהרה מופיע איור של מלאך המוות וגוויות מוטלות, ואזהרה חמורה עוד יותר: "יותר מ-300 צוללנים, כולל מדריכי סקובה מנוסים, מתו במערות בדיוק כמו זו. אין שום דבר במערה ששווה למות עבורו".

קן הנשרים ממעוף הציפור ( צילום: מסך )

המערה עשויה מאבן גיר נקבובית מלאה בכיסים חשוכים וצרים. צוללנים מנוסים מתארים את המערה כ"מלכודת ונוס" – מקום שבו אתה מוסח מהיופי ומהסודות שבמערה ושוקע במהירות לעומק מסוכן.

מחבל שחדר לישראל נהנה מחופש בבלגיה יוסי נכטיגל | 12:08

בוקר אחד לפני תשע שנים, המתח הגיע לשיאו. פטריק פיקוק וכריס ריטנמאייר נכנסו למים יחד עם חברם ג'סטין בלייקלי. השניים, בעלי ניסיון עשיר במערות במקסיקו ודרום אמריקה, תכננו צלילה ארוכה במערה והיו אמורים להיפגש עם בלייקלי בשעה 15:00 בנקודת חזרה מוסכמת.

קן הנשרים מלמטה ( צילום: מסך )

השעה חלפה, דבר לא השתנה. בלייקלי חיפש אותם שעות, ורק בשעה 18:00 הוזעקה המשטרה. צוותי חילוץ נכנסו מיד ל"קן הנשרים", אך בליל ראשון לא הצליחו למצוא את הצוללנים במבוך המנהרות. רק למחרת בבוקר, צוות חילוץ חדש איתר את גופותיהם של פיקוק וריטנמאייר, קרובים זה לזה בעומק 260 רגל באזור המסוכן ביותר במערכת המערות.

למרות שהם היו מאומנים ומצוידים היטב, לא ברור מה בדיוק קרה מתחת למים. ההשערות נעות בין בעיות בציוד, אובדן קו ההנחיה והראות, ועד "נרקזיס חנקן" – מצב תודעתי משתנה המכונה גם "שכרות מעמקים", הנגרם מעומק קיצוני ומעוות את שיקול הדעת.

המערה גבתה בעבר חיי שישה צוללנים לפחות מאז 1981, ובמקרה מזעזע ב-2013 אב ובנו בן ה-15 טבעו במערה בזמן שבחנו ציוד חדש שקיבלו כמתנה. האב והבן צללו לעומק של 233 רגל ונראה שאזל להם האוויר.

לא לומדים לקח - צוללנים יורדים לתוך הקן ( צילום: מסך )

מותם של צוללנים מנוסים מעורר דיון מתמיד: האם מקום כה מסוכן צריך להיסגר לציבור לצמיתות? המערה נסגרה על ידי המדינה בין השנים 1999 ל-2003, אך נפתחה מחדש לאחר לחץ מצד ארגוני צלילה. בינתיים הדרך הקטלנית אל המערה נותרה פתוחה, והשלט בכניסה ממשיך להזהיר: "עצור. מנע את מותך". ועדיין, הצוללנים חוזרים אליה שוב ושוב, מונעים על ידי היופי המוחלט והמסתורין שאין שני לו בעולם התת-ימי.