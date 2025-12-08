ראו קצף במיץ: הרגע שבו המשפחה הבינה שהמטפלת מנסה להרעיל אותם

מטפלת בת 42, ערבייה שמוצאה מאלג'יריה, שעבדה בביתם של זוג יהודי ושלושת ילדיהם בצרפת, הואשמה בניסיון להרעיל את בני המשפחה באמצעות הכנסת חומרים רעילים למזונם ולמשקאותיהם.

כתב האישום מייחס לה מעשים “בנסיבות מחמירות של אנטישמיות”, והפרשה מעוררת סערה בקהילה היהודית המקומית. היא צפויה לעמוד לדין בקרוב. כך דווח בעיתון פריזיאן היום (שני).

האירועים שבעקבותיהן הואשמה החלו זמן קצר לאחר שהמטפלת נכנסה לתפקידה בתחילת השנה. ההורים שמו לב לשינויים חריגים בטעם ובריח של בקבוקי יין ומשקאות אלכוהוליים בביתם - טעמים המזכירים חומרי ניקוי.

בהמשך, באחד הימים, לאחר שהמטפלת סיימה את עבודתה ויצאה מן הבית, הבחינה האם בקצף חשוד על בקבוק מיץ ענבים ובריח חזק של אקונומיקה ביין שנותר על השיש. בשלב הזה החלו לחשוד כי מישהו מנסה להרעיל את המזון.

המשטרה שהוזעקה ביצעה חיפוש בבית ותפסה מכלי ניקוי, בהם תרסיסים וחומרים לשירותים ולניקוי כללי, אשר לפי החשד הוחדרו למזון ולשתייה. כך לפי הדיווח, שצוטט בכאן חדשות.

בדיקות טוקסיקולוגיות שנערכו לנוזלים שנאספו הראו כי הם מכילים ריכוזים גבוהים של חומרים מסוכנים, ביניהם פוליאתילן גליקול - חומרים שעלולים לגרום לנזק קשה למערכת העיכול ואף לסכן חיים.

בחקירתה הראשונית הכחישה המטפלת את המיוחס לה, אך בהמשך מסרה אמירות שהעמיקו את החשד. היא אמרה לדוגמה: “ידעתי שזה יכאב להם, אבל לא יגרום למוות”.

כמו כן, היא התלוננה על סכסוך סביב תנאי שכרה. בנוסף, לפי הדיווחים, השמיעה במהלך החקירה אמירות אנטישמיות בהן טענה כי "לא הייתי אמורה לעבוד אצל יהודים". ההתבטאות הזו החמירה את סעיפי האישום.

בשלב זה נאשמת המטפלת בניסיון הרעלה, במתן חומרים מזיקים ובפעולה בעלת מניע אנטישמי - עבירות חמורות שעלולות לגרור עונשי מאסר ממושכים.

משפטה יתקיים בבית המשפט הפלילי באזור הנאנטר, והוא צפוי למשוך תשומת לב רחבה בצרפת וברחבי אירופה, על רקע העלייה במקרים של אנטישמיות בשנים האחרונות.