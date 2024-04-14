הרבה אנשים בטוחים ששילוב בין שני חומרי ניקוי יוביל לתוצאה חזקה יותר. בפועל, יש תערובות שיוצרות גזים רעילים, פוגעות בריאות ומסוכנות במיוחד במקומות סגורים כמו חדרי אמבטיה ושירותים | הנה מדריך ברור ופשוט שיעזור לכם לדעת מה לעולם לא לערבב, ולמה (בית וסטייל)
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם צריך כשרות לפסח בסיגריות, נרגילה, מוצרי קוסמטיקה ואיפור וכוסות חד פעמי? • צפו (יהדות)
בכל ארוחה וסעודה, מדיח הכלים משמש אותנו נאמנה, חוסך לנו טרחה מרובה וכאבי גב משטיפת כלים בכיור, אז למה הוא היחידי שלא מתנקה ומתחדש לקראת החג? קבלו ארבעה טיפים שיגרמו למדיח שלכם לשמוח אתכם בפסח (צרכנות, שיווקי)