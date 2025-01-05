בתקשורת תוקפים את שר האוצר, אך האם מדובר בפרסום עצמי? |הסיבה הסודית לכך שרק ספרדים נעצרים |מה מתרצים לעצמם האנשים שמבריחים שבח"ים תמורת בצע כסף | מומחית בטרם אם כלל פשוט שיכול להציל חיים של ילדים | איך זה שילד חרדי הוא בסיכון כפול למוות מתאונה | איך ישראל מעורבת במלחמה בין ארה"ב וונצואלה (דבר ראשון)
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן נטש אירוע בבירה, לאחר שבנות עלו לשיר. לשכתו: "באופן עקרוני ליצמן אינו נכח באירועים בעת שמושמעת שירת נשים בהתאם לאורחות חייו ולהשקפותו הדתית, סגן שר הבריאות אינו מתערב כלל בתכני ארוע אליו הוא מוזמן ואין כל צורך להתנצל על כך ונדרש גילוי הבנה לכבד אדם שנוהג על פי אמונתו"