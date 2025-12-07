שוב טרגדיה שקשה להכיל: לפני זמן קצר (ראשון) פעוטה בת ארבעה חודשים ממשפחה חרדית לא התעוררה משנתה ומותה נקבע בבית החולים.

מדובר בפעוטה מהעיר רחובות, שהגננת בפעוטון לא הצליחה להעיר אותה משנתה והיא הזמינה למקום את כוחות ההצלה.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום, ניסו לבצע החייאה ופינו אותה לבית החולים, למרבה היגון והצער, מותה של הפעוטה נקבע בבית החולים.

משה אטיאס ישראל שולדינר שאול ברוך גרינוולד חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו כי היא לא התעוררה משנתה כששהתה בפעוטון. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים קפלן תוך המשך פעולות החייאה, למרבה הצער בבית החולים נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותה".

מוקדם יותר דיווחנו על טרגדיה קשה בעיר בית שמש: פעוט כבן תשעה חודשים בלבד, נחנק במהלך שנת הלילה - ונפטר.

הפעוט הוא, טוביה מאיר לדרמן ז״ל, בן יבלח"ט הרב זכריה לדרמן, מרחוב עובדיה הנביא 14 בשכונת רמת בית שמש ג-2 בעיר בית שמש.

במאמצי העסקנים המקומיים, גופת הפעוט הקטן שוחררה במהירות וההלוייה קורעת-הלב צפויה להתקיים עוד היום. והוא ייטמן בבית העלמין בעיר בית שמש.

הפעוט, אותר הבוקר על-ידי הוריו כשהוא ללא רוח חיים בעריסתו, וכשניסו להעירו ולא הגיב - מיהרו להזעיק את כוחות ההצלה.

חובשים ופראמדיקים ביצעו בפעוט פעולות החייאה ממושכות והוא פונה בניידת טיפול נמרץ, במצב אנוש, לבית החולים - שם נקבע מותו.

מפרטים ראשונים עולה כי הפעוט אותר בעריסה כשהחוט של המוצץ כרוך סביב צווארו, ונבדק האם זה מה שגרם לו לחנק.

פנחס וסרמן ויצחק ברמן חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים וביצעו בו פעולות החייאה מסרו: "לדברי בני משפחתו הפעוט לא התעורר משנתו. ביצענו בפעוט פעולות החייאה עד להגעת ניידת טיפול נמרץ שפינתה אותו תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. עקב אופי האירוע הוזעקו למקום צוותי חוסן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".

פרמדיק מד"א אושרי אדרי, סיפר: "התינוק היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".