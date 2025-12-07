כיכר השבת
מקרה שני - רק הבוקר

טרגדיה קשה: פעוטה חרדית בת 4 חודשים לא התעוררה משנתה בפעוטון; בבית החולים נקבע מוות

טרגדיה רודפת טרגדיה: פעוטה בת ארבעה חודשים מפעוטון ברחובות, לא התעוררה משנתה, כונני החירום וההצלה שהגיעו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני והיא פונתה לבית החולים, שם למרבה הצער נקבע מותה | מוקדם יותר היום, נקבע מוות לפעוט חרדי בן תשעה חודשים מהעיר בית שמש | דיין האמת (חדשות)

2תגובות
שתי טרגדיות של מוות בעריסה, פחות מכמה שעות | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שוב טרגדיה שקשה להכיל: לפני זמן קצר (ראשון) פעוטה בת ארבעה חודשים ממשפחה חרדית לא התעוררה משנתה ומותה נקבע בבית החולים.

מדובר בפעוטה מהעיר רחובות, שהגננת בפעוטון לא הצליחה להעיר אותה משנתה והיא הזמינה למקום את כוחות ההצלה.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום, ניסו לבצע החייאה ופינו אותה לבית החולים, למרבה היגון והצער, מותה של הפעוטה נקבע בבית החולים.

משה אטיאס ישראל שולדינר שאול ברוך גרינוולד חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו כי היא לא התעוררה משנתה כששהתה בפעוטון. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים קפלן תוך המשך פעולות החייאה, למרבה הצער בבית החולים נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותה".

מוקדם יותר דיווחנו על טרגדיה קשה בעיר בית שמש: פעוט כבן תשעה חודשים בלבד, נחנק במהלך שנת הלילה - ונפטר.

הפעוט הוא, טוביה מאיר לדרמן ז״ל, בן יבלח"ט הרב זכריה לדרמן, מרחוב עובדיה הנביא 14 בשכונת רמת בית שמש ג-2 בעיר בית שמש.

במאמצי העסקנים המקומיים, גופת הפעוט הקטן שוחררה במהירות וההלוייה קורעת-הלב צפויה להתקיים עוד היום. והוא ייטמן בבית העלמין בעיר בית שמש.

הפעוט, אותר הבוקר על-ידי הוריו כשהוא ללא רוח חיים בעריסתו, וכשניסו להעירו ולא הגיב - מיהרו להזעיק את כוחות ההצלה.

חובשים ופראמדיקים ביצעו בפעוט פעולות החייאה ממושכות והוא פונה בניידת טיפול נמרץ, במצב אנוש, לבית החולים - שם נקבע מותו.

מפרטים ראשונים עולה כי הפעוט אותר בעריסה כשהחוט של המוצץ כרוך סביב צווארו, ונבדק האם זה מה שגרם לו לחנק.

פנחס וסרמן ויצחק ברמן חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים וביצעו בו פעולות החייאה מסרו: "לדברי בני משפחתו הפעוט לא התעורר משנתו. ביצענו בפעוט פעולות החייאה עד להגעת ניידת טיפול נמרץ שפינתה אותו תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. עקב אופי האירוע הוזעקו למקום צוותי חוסן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".

פרמדיק מד"א אושרי אדרי, סיפר: "התינוק היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אמאאאאאאא שמע ישראל איזה עצובבבב
מי
1
יהודים יקרים !לחזור בתשובה!!
אבא תרחם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר