כיכר השבת
לא התעורר משנתו

טרגדיה בלתי נתפסת: פעוט נחנק ונפטר | "חוט המוצץ היה כרוך לו סביב הצוואר"

הפעוט החרדי טוביה מאיר לדרמן ז״ל, בן תשעה חודשים אותר הבוקר על-ידי הוריו בביתם בשכונת רמת בית שמש ג', כשהוא ללא רוח חיים בעריסתו | כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה במקום, אך למרבה הצער הם נאלצו לקבוע את מותו (חרדים)

תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

טרגדיה בלתי נתפסת הבוקר (ראשון) בעיר : פעוט כבן תשעה חודשים בלבד, נחנק במהלך שנת הלילה - ונפטר.

הפעוט הוא, טוביה מאיר לדרמן ז״ל, בן יבלח"ט הרב זכריה לדרמן, מרחוב עובדיה הנביא 14 בשכונת רמת בית שמש ג-2 בעיר בית שמש.

במאמצי העסקנים המקומיים, גופת הפעוט הקטן שוחררה במהירות וההלוייה קורעת-הלב צפויה להתקיים עוד היום. והוא ייטמן בבית העלמין בעיר בית שמש.

הפעוט, אותר הבוקר על-ידי הוריו כשהוא ללא רוח חיים בעריסתו, וכשניסו להעירו ולא הגיב - מיהרו להזעיק את כוחות ההצלה.

חובשים ופראמדיקים ביצעו בפעוט פעולות החייאה ממושכות והוא פונה בניידת טיפול נמרץ, במצב אנוש, לבית החולים - שם נקבע מותו.

מפרטים ראשונים עולה כי הפעוט אותר בעריסה כשהחוט של המוצץ כרוך סביב צווארו, ונבדק האם זה מה שגרם לו לחנק.

פנחס וסרמן ויצחק ברמן חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים וביצעו בו פעולות החייאה מסרו: "לדברי בני משפחתו הפעוט לא התעורר משנתו. ביצענו בפעוט פעולות החייאה עד להגעת ניידת טיפול נמרץ שפינתה אותו תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. עקב אופי האירוע הוזעקו למקום צוותי חוסן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".

פרמדיק מד"א אושרי אדרי, סיפר: "התינוק היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כמה צרות😭
השם ישמור
3
אף פעם לא הבנתי איך זה חוקי לשים חוט במוצץ!
איש יהודי
2
נשמה שהגיע לתיקון! ברוך דיין האמת.. תגידו פרק תהילים או משנה לעילוי נשמתו הטהורה.
חני
1
להורים שרואים את הכתבה הזאת: שימו לב לחוט של המוצץ, אולי הגיע הזמן להעיף אותו? לפעמים אני רואה כאלה חוטים ארוכים או עם חרוזים שזה סכנת נפשות לתינוק
יעל

