הפעוט החרדי טוביה מאיר לדרמן ז״ל, בן תשעה חודשים אותר הבוקר על-ידי הוריו בביתם בשכונת רמת בית שמש ג', כשהוא ללא רוח חיים בעריסתו | כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה במקום, אך למרבה הצער הם נאלצו לקבוע את מותו (חרדים)
אם ראיתם ילד או ילדה שמוצצים אצבע בפה כנראה שזהו הרגל שהם סיגלו לעצמם עוד מהיותם עוברים. מחקרים גנטיים מראים כי אם ילד מוצץ אצבע, אדם נוסף בקרבת משפחתו כנראה גם מצץ אצבע. אז מה עדיף מוצץ או אצבע? ואיך נגמלים? (ילדים)
"בלונדון הייאוש נעשה יותר נוח" אומר השיר, אך מסתבר שאם אתם באנגליה ויש לכם ילד או ילדה שעדיין מרגיעים את עצמם עם מוצץ, עדיף שלא יקראו לכם הארפר בקהאם * כלי התקשורת הבריטית סוערים בימים האחרונים, והפעם הסערה לא בכוס תה, אלא הדאגה לבתם בת הארבע של ויקטוריה ודיוויד בקהאם * שערוריה או הגזמה? (מהעולם)