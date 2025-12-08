התחזית: היום - סיכוי לגשמים מקומיים | ברביעי: מזג אוויר סוער

מטה בנימין, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה ממעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן עדיין יתכן גשם קל.