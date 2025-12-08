התחזית: היום - סיכוי לגשמים מקומיים | ברביעי: מזג אוויר סוער

מזג האוויר היום (שני) יהיה ממעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן עדיין יתכן גשם קל.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים יתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
ביום רביעי, בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש להצפות. ינשבו רוחות חזקות. הגשם יתפשט בהדרגה עד צפון הנגב. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חשש לשיטפונות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-18
תל אביב: 14-21
באר שבע: 8-19
חיפה: 15-21
טבריה: 11-20
צפת: 8-14
אילת: 13-22
