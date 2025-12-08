כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: היום - סיכוי לגשמים מקומיים | ברביעי: מזג אוויר סוער

לפי תחזית מזג האוויר, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני | ברביעי: ממטרים מלווים בסופות רעמים וחשש לשטפונות (מזג האוויר)

כיכר השבת
מטה בנימין, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שני) יהיה ממעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן עדיין יתכן גשם קל.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים יתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום רביעי, בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש להצפות. ינשבו רוחות חזקות. הגשם יתפשט בהדרגה עד צפון הנגב. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חשש לשיטפונות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-22

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר