שורד השבי רום ברסלבסקי ששוחרר בעסקת החטופים בערב שמחת תורה, התארח היום (ראשון) בכנס "אטרייו" באיטליה של מפלגת השלטון "האחים של איטליה", מפלגתה של ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני. כך על פי דיווח ב-ynet.

על פי הציטוט שהובא בדיווח, ברסבלסקי התראיין לעיתונאי היהודי-איטלקי מאוריציו מולינארי וסיפר על 7 באוקטובר ועל השבי: "ראיתי במו עיניי את הזוועות. נחטפתי על-ידי חמאס וראיתי איך נשים צעירות הושלכו אל הקרקע ונטבחו ביריות".

"במשך השנתיים של השבי שלי רצחו אותי פיזית ונפשית כל יום, התעללו בנפש שלי והותירו בי צלקות בגוף ובנפש בכל מקום", סיפר.

עוד העיד רום: "אני מכיר חטופים משוחררים שאיבדו את תחושת הצדק, איבדו את היכולת לתקשר, ואני מבקש מכם להמשיך ולעשות את העבודה הטובה הזאת שאתם עושים למען הצדק והשלום, שבו תמכתי לפני 7 באוקטובר". לבסוף אמר: "החיים שלי נהרסו. לטבח של 7 באוקטובר לא הייתה כל סיבה מוצדקת".