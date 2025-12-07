( צילום: דנה רעני )

שורד השבי בר קופרשטיין חשף הבוקר (ראשון), בפוסט שפרסם בחשבון שמפעיל ברשת החברתית אינסטגרם, כי רכבו נפרץ במהלך הלילה.

הפורץ ניפץ את חלון הרכב, שחנה באותה שעה, והצליח בין היתר לגנוב מכשיר טלפון משורד השבי. קופרשטיין הגיש תלונה במשטרה. "קמתי היום בבוקר, הלכתי לרכב וגיליתי שפרצו לי", הוא סיפר. "שברו את החלון, גנבו את הטלפון. ויודעים מה? הכל בסדר, תודה רבה לבורא עולם". קופרשטיין המשיך: "צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. תודה שאני מתעסק בללכת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה ולא להיות עכשיו במנהרות ולחשוב מה לאכול עכשיו, ואם יביאו לי לאכול". מסורת תימן נגד צוואה הלכתית: מה קבע בית המשפט? דוד הכהן | 14:54 הוא חתם, כשמצלם עצמו ברקע תחנת המשטרה: "תודה רבה שבזה אני צריך להתעסק. אמנם לא כיף אבל יותר מעניין אז תודה רבה לבורא עולם".

הרכב הפרוץ

בהמשך פרסם קופרשטיין כי איכן, באמצעות יישומון אפל, את מיקומו של מכשיר הטלפון הגנוב. עלה כי הוא נראה בפתח תקווה שלוש דקות קודם לכן.

קופרשטיין פרסם את צילום המסך ללא טשטוש כל פרטים, והוסיף: "אני בא גנב".