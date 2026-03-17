דרמה בבני ברק: תרגיל רחב היקף הפך בשנייה לאירוע בזמן אמת

רחבת עיריית בני ברק נראתה הבוקר (שלישי) כזירת קרב לכל דבר. עשרות רכבי חירום, כוחות הצלה וצוותי ביטחון עירוניים התפרסו בשטח במסגרת תרגיל רחב היקף המדמה תרחיש אימה של פגיעת טיל ישירה בלב האזור הצפוף בעיר. אלא שמהר מאד התסריט שנכתב במשרדי מחלקת החירום יהפוך בתוך דקות למציאות חיה ומותחת.

בעיצומו של התרגול, בעוד הצוותים מתרגלים חילוץ נפגעים וטיפול בתשתיות הרוסות, נשמעה לפתע אזעקת אמת ברחבי העיר. ברגע אחד נפסקו הצעקות המבוימות והוחלפו בדריכות מבצעית שקטה. ראש העיר, הרב חנוך זייברט, יחד עם הנהלת העירייה והצוותים המקצועיים, עברו בתוך שניות ספורות ובסדר מופתי למקלט העירוני המוגן ולחמ"ל המבוצר.

מהחמ"ל העירוני, המצויד בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, המשיכו הצוותים לנהל "אירוע כפול": מצד אחד מעקב הדוק אחרי דיווחי האמת מהשטח בעקבות האזעקה, ומצד שני המשך ניהול תרחיש התרגיל המורכב. היכולת של המערכת העירונית לעבור מ"אפס למאה" בתוך רגעים ספורים הוכיחה את רמת המוכנות הגבוהה והחוסן המרשים של עיר התורה והחסידות.

אל החמ"ל הגיע בביקור פתע אלוף פיקוד העורף, שי קלפר. האלוף, שעקב מקרוב אחרי תפקוד הצוותים ברגעי האמת, הביע הערכה רבה לניהול האירוע. בדבריו בפני הנוכחים הדגיש האלוף: "במלחמה הזו העורף הוא החזית. תפקיד החמ"ל לדאוג לאזרחים כאן, כדי שהלוחמים בחזית יוכלו לתפקד בראש שקט. בני ברק מוכיחה היום רמת מוכנות גבוהה ביותר".

ראש העיר, הרב חנוך זייברט, הציג בפני האלוף את האתגרים הייחודיים של העיר, בדגש על היותה עיר ברוכת ילדים וצפופה, והעלה שורה של פתרונות אופרטיביים שיכולים להציל חיים בזמן אמת.