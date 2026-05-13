הולכים לבחירות: ראשי הקואליציה הגישו הצעת חוק לפיזור הכנסת 

יו״ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה, כולל החרדים. לפי ההצעה תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.

המטרה בהגשת החוק במקום הצעת החוק בנושא של האופוזיציה, היא לשלוט בתהליך החקיקה והפיזור.

כזכור, החרדים הודיעו שיפעלו לפיזור הכנסת ה-25 בעקבות משבר הגיוס וההבנה שראש הממשלה נתניהו לא יביא להעברת החוק.

במקביל, בעקבות האמירה הדרמטית אתמול של הגר"ד לנדו, שלפיה על חברי הכנסת של המפלגה לפעול לפיזור הכנסת, הפסיקו בזרם הליטאי של יהדות התורה לתאם הצבעות עם הקואליציה. "אין לנו אמון יותר בנתניהו", הבהיר הגר"ד בצורה חד משמעית.