הפצ"רית הגיעה לחקירה בתחנת המשטרה; מידור מלא נשמר על הפרטים

הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, ששוחררה מבית החולים איכילוב בסוף השבוע, אחרי כמעט חודש של אשפוז - הגיע היום (ראשון), בשעת צהרים, לחקירה במשטרת ישראל.

לפי הדיווחים, במשטרה מעמתים אותה ככל הנראה עם חומרי החקירה שכבר נאספו לאור החשדות נגדה - ובין היתר חומרים שנשלפו ממכשיר הטלפון שלה.

בינתיים במשטרה שומרים על מידור מלא של החקירה ודברים שעולים בה. ב-Ynet דווח כי סנגורה של הפצ"רית, עו"ד דורי קלגסברג, מסר שהם לא מתראיינים בנושא.

תומר ירושלמי פונתה לבית החולים לפני כמעט חודש, בבוקר ה-9 לנובמבר, יומיים אחרי ששוחררה למעצר בית, אחרי שצרכה מספר רב של תרופות. היא פונתה בהכרה וכשלא נשקפת סכנה לחייה.

מעצר הבית שהוטל עליה המשיך גם בעודה מאושפזת בבית החולים. כשזה תם במשטרה לא ביקשו להאריך את תוקפו. במהלך תקופת האשפוז פשטו על לשכתה וביצעו בה חיפוש ממושך. ביום שישי האחרון כאמור שוחררה מבית החולים.

ירושלמי עומדת בלב חקירה סביב הדלפת סרטון שדה תימן. במהלך החקיר הצליחה המשטרה לחדור למכשיר הטלפון שלה ומאז מתמקדת בחיפושים אחר ראיות בתיק.

בסוף השבוע האחרון פרסמה ועדת העינויים של האו"ם החלטה בנוגע לבדיקות שנערכו לגבי טענות שונות כלפי ישראל. ב-Ynet פורסם כי בהחלטת הוועדה הביעו דאגה באשר למעצרה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

הוועדה דרשה מישראל עדכון באשר לחקירה וקראה לה "להקים מנגנון כדי להבטיח שניתן יהיה לספק מידע אמין על עינויים והתעללות ללא סיכון של נקמה או העמדה לדין".

"הוועדה מביעה את דאגתה בנוגע למעצרה של האלופה תומר-ירושלמי, בנובמבר 2025, בגין אישורה לכאורה לאספקת קטעי וידאו לארגוני תקשורת, אשר לכאורה מראים תקיפת עציר פלסטיני על ידי אנשי צבא ישראלים במרכז המעצר שדה תימן", נאמר בהחלטת האו"ם.

"הוועדה מבקשת מהמדינה החברה (ישראל) לספק מידע מפורט על מצבה וכל הליכי משפט או משמעת בנוגע לאלופה תומר-ירושלמי, וממליצה להקים מנגנון חושפי שחיתויות כדי להבטיח שניתן יהיה לספק מידע אמין על עינויים והתעללות, ללא סיכון של נקמה או העמדה לדין".

כזכור, בנובמבר האחרון הופיעה בפני הוועדה נגד עינויים באו"ם משלחת של משרד המשפטים, בראשות מנכ"ל המשרד איתמר דוננפלד. הוועדה עסקה בטענות שונות נגד ישראל, ובה גם הופיעו שורדי השבי אביבה וקית' סיגל. חברי המשלחת הופתעו כאשר במהלך הדיון התעניינו חברי הוועדה בחקירתה של הפצ"רית לשעבר, כמי שלדבריהם חשפה פגיעה באסירים ביטחוניים פלסטינים ובשל כך נפתחה נגדה חקירה.

הפצ"רית, שהודתה בהדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, אושפזה ב-9 בנובמבר אחרי ששוחררה למעצר בית, בתום כשבוע שבו שהתה במעצר בכלא נווה תרצה. ימי מעצר הבית שהוטלו עליה הסתיימו כבר לפני כשבועיים, והמשטרה לא ביקשה להאריך את הצו.