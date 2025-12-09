הידיעה שיצאה בשבוע שעבר מארצות הברית, על מותו בכלא של לוי ארון, הרוצח הנתעב שגדע את חייו של הילד הצדיק לייבי קלצקי ז"ל לפני למעלה מעשור, החזירה רבים אל אותם ימים נוראים של חרדה וזעזוע. אך דווקא במוקד האסון, בלב השכונה החרדית בורו פארק, התגובה הייתה מפתיעה.

בריאיון מיוחד, מתייחס הרב יונתן שוורץ, דמות מוכרת ואהובה בקהילה, לתחושות ברחוב החרדי, לשינוי הדרמטי שעברה השכונה ולמסר החינוכי המהדהד שנשאר איתנו.

"הוא לא היה שפוי, זו הייתה גזירה משמיים"

"האמת היא שכמעט לא מדברים על זה כאן", מפתיע הרב שוורץ כשהוא נשאל על התגובה למות הרוצח. "בזמנו זה היה זעזוע נורא, פחד אחז את כולם, אבל עכשיו? אנשים המשיכו הלאה. מדובר באדם שברור לכולם שלא היה שפוי בדעתו. הוא עבד שנים אצל אנשים חרדים, ומעולם לא פגע בזבוב, עד לאותו רגע נורא".

עבור הרב שוורץ, הטרגדיה הייתה אישית וכואבת במיוחד. "הבן שלי ישב עם לייבי ז"ל באותה כיתה בחיידר", הוא משחזר בקול סדוק. "התפללנו באותו בית כנסת. הכיסא שלי היה ליד הכיסא שלו. איך מסבירים לילד שהחבר שלו, שישב לידו אתמול, איננו? זה היה הדבר הכי קשה. הייתה תקופה שהילדים פחדו לצאת לרחוב. אבל התשובה שלנו הייתה ונשארה אחת: 'מענטשלה', אי אפשר לערער. זו הייתה גזירה נוראה משמיים, מעבר להבנתנו".

הנס שהציל חיים: מהפכת המצלמות

אך מתוך החושך הגדול, מבקש הרב שוורץ להאיר את הנקודות החיוביות שצמחו מהאסון, ובראשן – מהפכת הביטחון האישי.

"הדבר הכי חשוב שקרה בעקבות הרצח הוא שכמעט כל בית בבורו פארק התקין מצלמות אבטחה", הוא קובע נחרצות. הרב שוורץ מסביר כי הטרגדיה של לייבי ז"ל הייתה יכולה להימנע או להסתיים אחרת, אילו היו אז מצלמות כמו היום. "במשך שעות ארוכות חיפשו את לייבי בכיוון הלא נכון, כי סברו שהוא הלך מזרחה. רק מצלמה אחת ויחידה, בפינה של שדרת ה-18, קלטה אותו לשנייה וחצי והוכיחה שהוא הלך מערבה. זה מה שהוביל בסופו של דבר לפענוח, אבל השעות הקריטיות כבר אבדו".

הרב שוורץ מוסיף סיפור מאלף על חשיבות המצלמות: "חבר שלי ניצל ממאסר עולם בזכות מצלמה של שכן. הוא הותקף על ידי אדם אנטישמי ונאלץ להגן על עצמו, ורק התיעוד הוכיח שמדובר בהגנה עצמית. המצלמות הן 'עיניים' שמונעות פשע ומצילות חיים, וזה לקח שנלמד בדם".

"תחבקו את הילדים"

לסיום, מבקש הרב שוורץ להעביר מסר של חיזוק להורים: "אסור לנו לקחת שום דבר כמובן מאליו. הילדים שלנו הם מתנה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לחבק אותם, לתת להם חום ואהבה, ולא לכעוס על שטויות. הכל זמני בעולם הזה".

ויש גם נחמה פורתא. משפחת קלצקי האצילה, שעמדה בגבורה מול האסון, זכתה מאז להרחבת המשפחה. "ברוך השם נולדו להם ילדים נוספים", מספר הרב שוורץ בהתרגשות. "בת שנולדה ונקראה 'בת שבע' בעצת מרן שר התורה רב חיים קנייבסקי זצ"ל, ולאחריה בן נוסף. החיים חזקים מהכל".

לעילוי נשמת הילד לייבי בן ר' נחמן ז"ל.