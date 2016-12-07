בית המשפט בניו יורק גזר היום את עונשו של 'הקצב מברוקלין', הרוצח לוי ארון, שרצח לפני למעלה משנה את הילד לייבי קלצקי וביתר את גופתו באכזריות. במסגרת עסקת טיעון, בית המשפט שלח היום את ארון ל-40 שנות מאסר, 25 מהם בעוון רצח ו-15 שנה בגין חטיפה
כזכור לפני כשנה חטף לוי אהרון תושב ברוקלין את הילד לייבי קלצקי. הוא רצח אותו, ביתר את גופתו והשליך את חלקה לאשפה. השבוע, שנה אחרי, הוריו סוגרים מעגל. ה"דיילי ניוז" מדווח כי בן נולד להוריו. במקביל, נחתמה עסקת טיעון עם הרוצח - 40 שנה בכלא. כל הפרטים (חדשות)
משטרת ניו-יורק חושדת כי לוי ארון, בן ה-35 שרצח וביתר את גופת הילד לייבי קלצקי ז"ל בן התשע, הוא רוצח ילדים סדרתי. החשד התעורר לאחר שבביתו נמצאו שני ארגזים מלאים בבגדי ילדים ובצעצועים. החפצים שנמצאו הועבר לבדיקת DNA בכדי לבדוק האם ישנה התאמה ביניהם לבין מקרים אחרים של תקיפת ילדים