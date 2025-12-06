כיכר השבת
"עוד דקות היינו מחלצים גופות": תיירים חסידים נקלעו ללב שכם וניצלו ברגע האחרון

בחודש הניסים - חודש כסלו: קבוצת תיירים חסידים מארה"ב נקלעו בסוף שבוע האחרון בטעות ללב שכם (שטח A) | המשטרה הפלסטינית וצה"ל חילצו אותם בדקה התשעים |  "עוד רגע היינו מחלצים גופות" | הסיפור המטלטל (חרדים)

נס גדול אירע בסוף שבוע האחרון בשכם, קבוצת תיירים חרדים חסידיים מארה"ב, שביקשו להתענג על יופייה של ארץ ישראל והגיעו לביקור תמים בשומרון, קיבל תפנית דרמטית ומסוכנת כשהם נקלעו, בטעות חמורה ובניגוד לחוק, ללב ליבה של העיר שכם (שטח A). ב"ה, ובהשגחה פרטית מעוררת השתאות, הסתיים האירוע בחילוץ דרמטי ומהיר, שהותיר את המעורבים המומים ומודים לבורא עולם על הנס הגדול.

הכל החל לאחר שעות בוקר של סיור במשכן שילה. התיירים, סיפר הנהג הר"ר חיים הערש גולדברג מארה"ב, תכננו להמשיך ל'מצפה יוסף' ולקיים ביקור מתואם אצל הקהילה השומרונית – מרתק ומסקרן כשלעצמו.

אלא שבאותם רגעים קריטיים, ביצע הנהג טעות תמימה אך הרת אסון, במקום להשתמש באפליקציית הניווט 'וויז' (Waze), המכירה ומסמנת את שטחי A האסורים בכניסה לישראלים, הוא בחר להשתמש ב'גוגל מפות' הגנרית.

"פתאום מצאתי את עצמי בתוך פקקים בלב העיר שכם," סיפר גולדברג, "עברנו את כל העיר, היינו מוקפים מכל הצדדים בערבים, וברגע שהבינו מי אנחנו המונים התחילו להתקהל סביבנו, והחלו עם יידוי אבנים וחפצים לעבר הרכב."

רכב התיירים החסידים בלב שכם (צילום: לפי סעיף 27א)

הנוסעים ברכב החלו להתקשר בבהלה לכל גורם אפשרי. באותן דקות, התקבל במנהל האזרחי דיווח על "קבוצת ישראלים בחזות חרדית שנצפו במרחב העיר שכם, ונוצרה סביבם התקהלות עוינת". כאן מתחיל הנס האמיתי, המשטרה הפלסטינית הגיעה למקום בתוך דקות ספורות, הם העיפו את כל הערבים המתקהלים, והחזירו אותנו מיד לערוצי התיאום של צה"ל.

במקביל, פעלו קציני מנהלת תיאום וקישור שכם יחד עם כוח צה"ל במהירות שיא. הקבוצה הועברה לידי כוחותינו, ומשם הועברו לטיפול המנהל האזרחי ובהמשך למשטרה.

במהלך חקירתם הקצרה על ידי כוחות הביטחון, שאלו אותם אם התכוונו להגיע לציון הקדוש של קבר יוסף (לאור לבושם החסידי, חשבו שהם מחסידי ברסלב, ח.ר.). לאחר שהצליחו לאמת כי אכן הזמינו ביקורים אצל השומרונים, וכי מדובר בטעות ניווט תמימה הם שוחררו.

אך את המשפט המצמרר שנאמר להם בטרם שוחררו, ייקחו עמם התיירים לכל חייהם: "הצבא ציין לנו: "אילו הייתם נשארים שם עוד כמה דקות בודדות, היינו מחלצים גופות רחמנא ליצלן..."

במערכת הביטחון חוזרים ומדגישים, הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומהווה סכנה מיידית לחיי אדם!

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

