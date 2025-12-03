פרסום ראשון | ההקלטה המלאה חשיפה | המפץ הגדול של הפלג הירושלמי: הגר"ש מרקוביץ' "חתך" לטובת המיינסטרים - וזו הסיבה בהקלטה שמתפרסמת כאן לראשונה, נשמע ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ' מסביר מדוע מנהיג הפלג הקטן יותר בראשות הגר"צ פרידמן לא הוזמן לאירועי המייצ'ינג: "אני שונא סכסוכים אבל יש פילוג בציבור שלנו" | הגר"ש נשמע כשהוא מתנצל ומסביר שכל קיום הישיבה בזכות הגר"צ פרידמן: "הוא הציל אותנו, כל המפעל הזה לא היה קיים בלעדיו, אני לא יכול להזמין אותו וכואב לי הלב" • כל הפרטים וההקלטה המלאה בפרסום ראשון (חדשות חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 19:43