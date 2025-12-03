פרסום ראשון: דרמה של ממש מתחוללת ב'פלג הירושלמי' בעקבות "פסק חשין" בגבעת ישיבת פוניבז'. ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ' נאלץ בעל כרחו להצטרף לפלג הירושלמי המיינסטרים תחת הנהגת מנהיג הפלג הגר"ע אויערבך ולהתנתק מפלג הרצ"פניקים המונהג תחת הגאב"ד הגאון רבי צבי פרידמן. הערב (רביעי) אנחנו חושפים את השתלשלות האירועים מאחורי הקלעים.
ל'כיכר השבת' נודע כי רה"י הגר"ש מרקוביץ' עמד בפני 2 ברירות: התמודדות עצמאית עם גזירת הגירוש מגבעת הישיבה - או לחילופין הזדהות מוחלטת עם הפלג הירושלמי והנהגתו של מנהיג הפלג הגאון רבי עזריאל אויערבך.
גורם המעורה בפרטים ששוחח עם 'כיכר השבת' חשף בפנינו כי הגר"ש מרקוביץ' צפוי למנות את הגאון רבי יונה זלושינסקי לראש ישיבה לצד הגר"ש - כפי שהיה נהוג מזה שנים בישיבת פוניבז' בראשותה כיהנו במקביל מספר ראשי ישיבות.
את תרומות הענק שהושגו לטובת הישיבה בקמפיין "והקימותי" שנערך באולמי הדי סיטי בתחילת השבוע, התנו עם הגר"ש בקיום התנאים ואכן - באירוע ההתרמה המפואר שנערך בדי סיטי השתתף מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אויערבך, בעוד הגר"צ פרידמן, שנחשב למקורבו של רה"י נעדר מהכינוס.
הגר"ש מרקוביץ' נעתר בלית ברירה - כפי שניתן להבין מהקלטה מדבריו אותה אנו חושפים כאן לראשונה, דברים שנאמרו בפני תלמידיו באירוע מקדים לאירוע המייצ'ינג, שנערך על פני מספר אולמות במתחם האולמות ארמונות חן בבני ברק במוצאי שבת האחרונה.
בפניכם עיקרי הדברים
אני רוצה להגיד לכם משהו. בתשנ"ח קראו לי לדין תורה. אמר אז הרב אלישיב - זה הבית דין הליטאי היחיד שיש בבני ברק, אז מוכרחים ללכת. אבל אז אמר לי הרב אלישיב - "אתה יכול לכתוב בכתב הבוררות על מה אתה מבקש, על מה ידונו. אפשר לכתוב. וזה לא היה פשוט. הרב אלישיב נתן הוראות ברורות - זה כן יעשו ככה, זה לא יעשו ככה, אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים.
היינו שלושה דיינים: שניים כבר בעולם האמת אחד אבל פה איתנו. רבי צבי פרידמן שייבדל לחיים ארוכים. זה הדיינים. בכותרת ראשית אני אומר לכם - לולי רבי צבי פרידמן לא היינו פה היום... לא היה האירוע של פוניבז' היום... הוא הציל אותי... הציל אותי ממוות לחיים נקרא לזה.
זה באתי להגיד רק. אגב; מה קרה בסוף? היה דין תורה, קראו לי לדין, זה היה לפני שבועות. הלכנו לרב אלישיב, הוא אמר את מה שהוא אמר דרך רבי צבי פרידמן, והוא אמר שנכון, הוא צודק, צריך בית דין אחר. ההמשך ארוך. בסוגריים אמרתי את זה.
יש מהומה גדולה בציבור שלנו אבל תדעו שבעצם יש לו זכויות עצומות בישיבה - בלעדיו האירוע לא היה. אני לצערי לא יכול להזמין אותו לפה. למה? יש פילוג לשתי מחנות, והלב שלי כואב. אתם יודעים. אני לא אוהב סכסוכים אבל אצלי פוניבז' מעל הכל. אז אני לא יכול. מה אני יעשה שאני לא יכול? זה מה שיש לי להגיד.
