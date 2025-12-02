בדרכם לגירוש ( צילום: משרד ההגירה של קולומביה )

רשויות ההגירה בקולומביה הודיעו הלילה (בין שני לשלישי) שגירשו מהמדינה את כל 26 חברי כת לב טהור, בהם 9 מבוגרים ו-17 ילדים. כולם גורשו לארצות הברית.

ההחלטה על גירוש חברי הכת התקבלה ברקע דאגה לביטחון הילדים ולזכויותיהם. הרשויות בקולומביה קבעו כי ישנו סיכון ממשי לגורלם של הקטינים ועל כן יש להעבירם לארצות הברית באופן מיידי. כמו כן נחשף כי הייתה לחברי הכת כוונה לרכוש קרקע באזור כפרי, ואף להקים מתחם קהילתי סגור, שם יוכלו להמשיך במעשיהם. חברי הכת המגורשים חולצו לפני כעשרה ימים ממתחם בצפון מערב קולומביה. חמישה מתוך המחולצים הם בעלי "התראה צהובה" של האינטרפול - הארגון הבינלאומי המשטרתי הגדול בעולם, שמחבר בין יחידות המשטרה של 196 מדינות, כדי שיוכלו לשתף מידע ולעבוד ביחד נגד פשיעה שחוצה גבולות. החמישה נעצרו במקום.

( צילום: רשות ההגירה של קולומביה )

התראה צהובה פירושה סיווג רשמי שמדינות מבקשות מהאינטרפול להוציא. זה משמש בין היתר לאיתור נעדרים, במיוחד ילדים, נעלמו, נחטפו או שאינם יכולים לזהות את עצמם (למשל ילדים שנמצאו ללא מסמכים). ההתראה מתפרסמת בכל מדינות האינטרפול כדי לעזור במציאתם ובהחזרתם למשפחותיהם.

המחולצים הם שרידים של הכת הקיצונית, שחוותה טלטלות משמעותיות לאחרונה. לפני כמעט שנה פשטו רשויות הביטחון בגואטמלה על מתחם הכת והוציאו כ-200 ילדים משליטת הכת. המחולצים עזבו לארצות הברית, קנדה וישראל ומדינות נוספות. כעת כאמור מתברר כי בגואטמלה התיישבו מספר משפחות נוספות שניסו לחדש את הכת ולהמשיכה.

לפני כארבעה חודשים התקיימה בכנסת ישיבת מעקב בנושא מעורבות הממשלה בחילוץ ילדי הכת. במהלך הדיון הוצגו הנתונים ולפיהם ישנן, נכון לאז, כ-10 משפחות עם ילדים מהכת שנמצאים בארץ, וכי יש משפחה אחת שלא משתפת פעולה עם הממשלה, אולם עומדת בקשר עם הרשות המקומית.

בקולומביה, בדרכם לשדה התעופה ( צילום: רשות ההגירה של קולומביה )

ד"ר יואל ליאון, שגריר, שליח מיוחד לעניין כת 'לב טהור', משרד החוץ אמר: "אנחנו ממשיכים את העבודה הבינלאומית שלנו. משפחות רבות כבר עזבו את גואטמלה ואנחנו שמחים על כך. נחתם הסכם עבודה אל מול הסוכנות, קיים תקציב לסיוע למשפחות אבל צריך פניות רשמיות של משפחות הניצולים לקבלת הסיוע".

בשלהי חודש תשרי האחרון דווח כי כעשר משפחות הקשורות לכת שהתיישבו בניו יורק, אחרי שלכאורה עזבו את הכת, ניצלו את יום טוב שמחת תורה ושמיני עצרת כדי להימלט למדינה חדשה ולחזור לכת.

היעד שאליו שמו פניהם בעיצומו של יום טוב הוא הונדורס, מדינה במרכז אמריקה, הסמוכה לגואטמלה ולאל סלוודור. הם ניסו להגיע לאחר ששודלו על ידי מנהיגי הכת הכלואים להגיע למדינה חדשה ולבסס בה את הכת. המנהיגים גרמו למשפחות להאמין שעדיף להישאר במדינה ללא יהודים מאשר בארצות הברית.