במעלה אדומים נערך בתחילת השבוע מעמד 'וְהַקִּימוֹתִי', שהוקדש לביסוס והמשך קיומה של הישיבה בראשות הגאון רבי שמואל מרקוביץ. בסיום הערב, המארגנים היו בהלם, כאשר הסכום שנאסף היה למעלה מ-40,000,000 (ארבעים מיליון!) שקלים.

בכנס לבוגרי הישיבה הגיעו מכל קצוות הארץ. עשרות אוטובוסים גדשו את הכבישים וזרמו מכל הריכוזים החרדיים - ירושלים, בני ברק, המרכז והצפון – לעבר מעלה אדומים.

על פי המארגים, נרשם שיא משתתפים כפול מהמצופה, ומאות נאלצו לעמוד בצפיפות רבה במעברים ובפינות המתחם הענק שנצבע כולו בצבע השחור הבוהק.

עם הכניסה למתחם, נפרש מראה מרהיב של קבוצות-קבוצות של גדולי ישראל וראשי ישיבות, ר"מים מפורסמים ובוגרים צעירים עשו דרכם פנימה אל עבר אולם האירועים.

לפני הכניסה הראשית, התנוסס מיצג מרגש: 'מסע חי בין דורות פּוֹנִיבֶז''. המבקרים עברו בשדרת גדולי ישראל שהקימו את הישיבה, עברו על פני תמונות נדירות, מסמכי יסוד ופריטים שנחשפו לראשונה ואף הוצב במקום מיצג מיוחד של קברו של מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל שמסר נפשו על קיום הישיבה.

באולם נפרשו מסכי לד ענקיים בגובה שמונה מטרים אשר הציגו מיצגים ייחודיים. רגע השיא הרוחני הגיע כשגדולי ישראל וראשי הישיבה, נכנסו לאולם כשמאחוריהם ניצב דמוי ארון הקודש המוזהב המיתולוגי של הישיבה.

אלפי המשתתפים נעמדו על רגליהם ופרצו בשירת 'ימים על ימי מלך תוסיף', עם שירת ההמונים במקום.

דברי גדולי ישראל וראשי הישיבה הדגישו את גודל השעה, המחויבות להמשך קולה של תורה ואת חובת ההמשכיות המוטלת על כל דור ודור. המעמד כולו לווה בהפקה מוזיקלית עשירה של מקהלת 'מלכות' ותזמורת, וכלל גראמן מיוחד שנכתב לכבוד המעמד המדבר על תקומתה של 'אם הישיבות'.

השיא היה בעת שנעמד ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ לשאת את דבריו. אלפי תלמידיו פרצו בשירה אדירה לכבוד התורה, שנמשכה במשך דקות ארוכות.

לקראת סיום, הוצג היעד המרכזי: ביסוס עתידה של הישיבה והבטחת רציפות קול התורה הטהורה. בוגרי הישיבה וידידיה נטלו על עצמם יעדים כבירים, ושברו את שיא כל השיאים בקמפיינים לגיוס כספים – כאשר בתוך פחות משעה גויס סכום עתק של כ-40,000,000 ש"ח.

התורמים שהתחייבו לקחת נציב יום בהשתתפות של 250,000 ₪ הועלו בזה אחר זה אל הבמה המרכזית, שם קיבלו מראש הישיבה כתר מיוחד עשוי כסף טהור, כאות הוקרה על מסירות הנפש למען התורה. "מלאי הכתרים אזל במהירות, והמארגנים התחייבו לספק כתרי כבוד חדשים לרבים", מספרים המארגנים.

יצוין כי מעמד זה הינו הראשון בסדרת 'וְהַקִּימוֹתִי' וצפויים להיערך כינוסים נוספים בארץ ובעולם לטובת נדיבי עמים.