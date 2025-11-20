פרסום ראשון: מה יעשו המחבלים ביום שאחרי - ומי הר"מ הבכיר שעשוי לנטוש את הספינה? | 9 שנות נתק באו לסיומן: הגיסים האדמו"רים במפגש מרגש | כשהגרי"מ שכטר משוחח עם האדמו"ר מסאטמר - ה"עוצו עצה" זה רק עניין של זמן | "יש עתיד" לקראת "שינוי": הספינה השוקעת בסכנת טביעה | ישיבת הקיבוץ הליטאית תארח אורח מיוחד - האדמו"ר מ... (מעייריב)
בצל סערת פסק הבוררות בישיבת פוניבז', בעוד שב'פלג המחבלים' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ עדיין לא החליטו לאן פניהם מועדות, ובזמן שנשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן מסתובב ברחובות העיר כחתן היוצא מחופתו – יצאנו בתחקיר מעמיק אחר דמותו של האיש שחרץ את הגורל והכריע את הכף | מי אתה דוד חשין? ממשפחתו החרדית, אחיו וגיסיו - ועד מסלול חייו המרתק | הפרופיל המלא (חרדים)
רעידת אדמה בגבעה: חשין קבע - פוניבז' יש רק אחת: סיקור נרחב | שופטי בג"ץ קבעו: מדינת ישראל חייבת לאכוף גיוס חרדים | בניגוד לדרישת בג"ץ: המשטרה מודיעה לצה"ל - לא נסייע במצוד העריקים | דגל התורה מודיעה לנתניהו: גדולי ישראל מאשרים לקדם את חוק הגיוס | הגר"א סאלים בקריאה מרגשת למחר: יום צום ותפילה | בזמן שבירושלים סוער: בחורי 'תולדות אהרן' באלעד חגגו במעמד אדיר (מעייריב)