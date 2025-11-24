בכיר חרדי העריך בשיחה ל'כיכר השבת' כי חוק הגיוס לא צפוי לעבור והוא יפול במבחן הבג"ץ במידה והבלתי ייאמן יקרה והכנסת תאשר את החוק. דבריו מתכתבים עם התחושה ברחוב הישראלי שמדינת ישראל כבר נמצאת בראשיתה של מערכת בחירות סוערת שחוק הגיוס יעמוד במרכזה.

מתייצב להגן

ראש ישיבת עטרת שלמה הגרש"ב סורוצקין היה הראשון במגזר הליטאי "להכשיר" את המנון הפלג הירושלמי - "בשלטון הכופרים אין אנו ומאמינים ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים". המילים שמשמעותן היא כי הציבור החרדי נאמן לחוקי התורה לפני חוקי המדינה, מעורר פולמוס נרחב בתקשורת הישראלית. סיקור מעניין בכתבת הווידאו שלפניכם.

15 יום להכרעה

גורמים ב'מסורת התורה' העריכו בשיחה לתוכנית 'מעייריב' כי ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ' יקבל על עצמו את פסיקת הבורר חשין בסכסוך בישיבת פוניבז'. כך או כך - בעוד 15 יום לכל היותר, יידע הציבור כולו לאן פניה של הישיבה מועדות. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מעטפה אסטרונומית

לעיני אלפים, הוציא האדמו"ר מסאטמר מעטפה סגורה והעניקה לחבר הבד"ץ של העדה החרדית הגרא"י אולמן תוך שהוא נותן לו הוראות ברורות כיצד לנהוג במעטפה. רק בתום האירוע, כשהגרא"י אולמן פתח את המעטפה, הוא הבין את גודל האירוע... במעטפה היה מונח צ'ק עם סכום אסטרונומי... כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

רפורמת החלב מחמיצה

המתיחות בתוך הקואליציה שהתחילה סביב נושא חוק הגיוס, משפיעה גם על שאר הנושאים במדינה והיום הודיעו חברי סיעת יהדות התורה שהם מתנגדים לרפורמת החלב עליה הכריז שר האוצר ויושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. בכתבת הווידאו שלפניכם - סיקור פוליטי נרחב.

החמור של בית וגן

במוצאי שבת האחרון התקיים טקס פדיון פטר חמור בקהילת 'חניכי הישיבות' גבעת האנטנה שבבית וגן. המעמד נפתח ע"י הגאון הרב שושן אב”ד משפטי התורה שהרחיב על מעלת המצוה הנדירה יחסית. בהמשך נשא דברים גם הגאון הרב דיין שעמד על מהות המצוה והרחיב בדיני הקניינים.הגאון הרב שלמה ידידיה זעפרני שהשתתף בטקס, ערך מעמד קבלת עול מלכות שמים כשאלפי המשתתפים עונים אחרים בהתרגשות ומיד לאחר מכן נערך מעמד הפדיון עצמו ע"י הכהן הגאון רבי יצחק כהן רב שכונת שמואל הנביא וראש ישיבת תורה ודעת.