דיווח ראשוני: בחור מישיבת פוניבז' נעצר על ידי המשטרה הצבאית

תלמיד ישיבת פוניבז' (שונאים), נעצר אמש על ידי המשטרה הצבאית | לפי הדיווחים, התלמיד נמצא במעצר וממתין למשפטו | דיווחים סותרים באשר לנסיבות המעצר והרקע לאירוע (חדשות, חרדים) 

ישיבת פוניבז' (צילום: אלעזר פיינשטיין)

בחור מישיבת פוניב'ז (שונאים) נעצר אמש ומוחזק בידי המשטרה הצבאית, כך עולה מדיווחים שמתפרסמים היום (חמישי).

בשלב זה לא הוברר היכן בוצע ה ובאיזה רקע, כאשר ישנן גרסאות סותרות אם הגיע ללשכת הגיוס כדי להסדיר את מעמדו או שנעצר על רקע אירוע אזרחי.

למרות שמדובר בפרט שבמציאות נורמטיבית אמור היה להיות שולי או לא רלוונטי, המדובר בבחור ממשפחה אשכנזית, בן למשפחת רבנים.

ארגון 'עזרם ומגינם' המייצג בחורים שנעצרו בעוון לימוד תורה מסר בדקות האחרונות: "בהמשך לשאלות הכתבים בנוגע למעצר. הבחור נעצר כבר אתמול בלשכת הגיוס באר שבע, לאחר שהגיע לנסות להוציא פטור למרות הוראתם הברורה של כל גדולי ישראל שאין לגשת ללשכות הגיוס גם לא למטרת קבלת פטור."

לפי הודעה זו נראה כי המעצר בוצע בדרום הארץ, בניגוד כאמור לדיווחים אחרים שהעלו כי האירוע התרחש בצפון.

2
העיקר גפני ממשיך להצמד לביבי שצוחק עלינו ולא העביר חוק גיוס פעם אחר פעם,
ראובן
1
לפי גרסה אחת הוא נעצר בצפון. לפי גרסה אחרת בדרום. אני די בטוח שהישיבה נמצאת בכלל במרכז.
מיואש למדי

