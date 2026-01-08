דיווח ראשוני: בחור מישיבת פוניבז' נעצר על ידי המשטרה הצבאית

בחור מישיבת פוניב'ז (שונאים) נעצר אמש ומוחזק בידי המשטרה הצבאית, כך עולה מדיווחים שמתפרסמים היום (חמישי).

בשלב זה לא הוברר היכן בוצע המעצר ובאיזה רקע, כאשר ישנן גרסאות סותרות אם הגיע ללשכת הגיוס כדי להסדיר את מעמדו או שנעצר על רקע אירוע אזרחי.

למרות שמדובר בפרט שבמציאות נורמטיבית אמור היה להיות שולי או לא רלוונטי, המדובר בבחור ממשפחה אשכנזית, בן למשפחת רבנים.

ארגון 'עזרם ומגינם' המייצג בחורים שנעצרו בעוון לימוד תורה מסר בדקות האחרונות: "בהמשך לשאלות הכתבים בנוגע למעצר. הבחור נעצר כבר אתמול בלשכת הגיוס באר שבע, לאחר שהגיע לנסות להוציא פטור למרות הוראתם הברורה של כל גדולי ישראל שאין לגשת ללשכות הגיוס גם לא למטרת קבלת פטור."

לפי הודעה זו נראה כי המעצר בוצע בדרום הארץ, בניגוד כאמור לדיווחים אחרים שהעלו כי האירוע התרחש בצפון.