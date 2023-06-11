במעמד מרומם ורב רושם ביקב הגדול והמהודר ביותר בארץ, בנוכחות עשרות רבנים ופוסקי הלכה, התקיים טקס הפרשת תרומות ומעשרות המסורתי ביקב ברקן | המעמד שהפך למסורת יקרה, התקיים בשמחה מרובה של בעלי היקב שיצאו בריקוד של מצווה על הזכות שנפלה בחלקם
איצלה כץ עם תוכנית חדשה היישר מאולפני 'כיכר השבת': "מעייריב" - סיכום חדשות היום עם קנייטש | ובתוכנית: זהות המספיד האלמוני את מרן ראש הישיבה זצ"ל - נחשפת יחד עם ההשלכות וההסבר מדוע הוא סירב; הסערה בדגל התורה בעקבות האירוע בשבוע שעבר וקניון בהכשר הבד"צ • צפו בתוכנית המלאה (TV)