במרכזו של ביקור הוד ייחודי ומרומם שערל האדמו"ר מסאטמר ביישוב 'אור הגנוז' הסמוך למירון, לשם הגיע לקיים את מצוות 'הפרשת תרומות ומעשרות מהיין של השנה החולפת' ביקב המקומי, התרחש מעמד מרגש שחשף את הנהגתו הנסתרת של האדמו"ר.

במהלך הביקור, נפגש האדמו"ר עם חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מירושלים. בשיאו של המעמד, כשכל העיניים נשואות אליו, שלף האדמו"ר מכיסו מעטפה סגורה. בתוכה, כך התברר, היה מונח צ'ק בסך אסטרונומי של מיליון דולר (!).

את סכום העתק העביר האדמו"ר לידי חבר הבד"ץ הגאון רבי אברהם יצחק אולמן, כשמטרת התרומה היא ברורה ומוגדרת: חלוקת הכסף ל'מוסדות על טהרת הקודש בארץ ישראל', אשר מקפידים שלא ליהנות כלל מכספי המדינה הציונית.

הצעד המפתיע והנדיר הזה היה כה חסוי ומוצנע, עד כי אפילו המקורבים ביותר לאדמו"ר לא ידעו על כך מראש. האדמו"ר שליט"א החליט בעצמו, לאחר שעזב כבר את העיר ירושלים, לתת את הסכום העצום – וכל זאת ללא כל פרסום, ללא בקשת תגמולים, ללא קבלת פנים רשמית וללא שאר 'מעמדי כבוד מדומה' המתקיימים בדרך כלל תמורת תרומות בסדר גודל כזה.

האדמו"ר הסתיר את רצונו ורמז על כך לאיש. הוא העביר את הצ'ק במעטפה אטומה, בהנהגה המבטאת "מתן בסתר" בצורתו הטהורה ביותר.

הגאון רבי אברהם יצחק אולמן, שנתפס בהלם מוחלט לנוכח גודל המעשה והצניעות שבו, שיתף את האדמו"ר ברגשותיו: "בכל השנים שאני יושב בבית הדין הגדול, ראיתי שכל מי שמעביר סכום כזה של מיליון דולר למוסדות על טהרת הקודש, המעמד של טקס העברת הכספים עולה לפחות עוד שני מיליון דולר!"

והוסיף: "וכאן, לראשונה, מישהו העביר סכום כזה - ללא טקס, ללא מעמד, ללא בקשת תגמול".

לסיום, ציין הגאון רבי אברהם יצחק אולמן כי האדמו"ר ביקש במפורש לחלק את הכסף רק לקראת חג החנוכה הבעל"ט, כשהוא מקפיד כי לא יהיה נוכח בארץ הקודש בעת החלוקה.