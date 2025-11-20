האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל הגרי"מ שכטר ( צילום: א. אייזנבאך - בחצרות סאטמר )

ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב, בביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים תובב"א.

במהלך השיחה המרוממת הרחיבו השניים בדברי התחזקות סביב העניין 'וראה בטוב ירושלים', תוך שהם מדגישים את הצורך לראות את הטוב הטמון בירושלים ולהתבונן בעמקות הדברים. בהמשך השיחה עברו האדמו"ר והגה"צ לנושא גזירת הגיוס הבוערת וסכנת גיוס בני הישיבות. הגה"צ רבי יעקב מאיר הפטיר בצער: "הציונים כאן בארץ לוקחים את בחורי הישיבות לצבא. האדמו"ר מסאטמר השיב לעומתו בחריפות: "וישנם כאלו המנסים להגיע עמם לפשרות, שאנו מוותרים על חצי מעולם התורה. אם לא נעשה עמם פשרות, אזי נצליח במערכה; באם יעשו פשרות, המלחמה אבודה מראש!" האדמו"ר הוסיף וציין כי "כלל ישראל מלומד בניסים, והשם יתברך ודאי יעזור שנראה הלאה ניסים ונפלאות".

האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ( צילום: יחיאל רייכמאן )

הגה"צ רבי יעקב מאיר, הביא דברים המובאים בזוהר הקדוש בפרשת שמות, לפיהם אילולא עם ישראל לא היו נהנים מהמצרים, לא הייתה להם כל שליטה עליהם, ולא היו צריכים להיות בגלות מצרים. "הבעיה הייתה שנהנו מעמם, לכן נסחבו לגלות המר של מאות שנים בפרך", הסביר הגה"צ.

בשיא השיחה, ובמהלך הדיון בנושאים הבוערים, פצח הגה"צ רבי יעקב מאיר בלהט בשירת 'עוצו עצה ותופר', כשהאדמו"ר מסאטמר מצטרף כשהוא מוחה כפיים ומעודד את השירה בעוז.

בסיום הביקור נפרד האדמו"ר מהגה"צ לשלום, מתוך ברכות לרוב.