זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם הוד קדומים ברחוב פנקס: השבת המרוממת של חסידי סאדיגורה במבצר המיתולוגי בתל אביב לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זי"ע, ערך האדמו"ר מסאדיגורה את סדרי השבת האחרונה במשכן המיתולוגי של החסידות בתל אביב | החסידים זכו לשבת שכולה התרפקות על העבר, בעת שהתפללו בהיכל הקדוש שבו זכו אבותיהם להסתופף בצל אדמו"רי השושלת | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ב בטבת | 11.01.26