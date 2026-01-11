כיכר השבת
זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם 

הוד קדומים ברחוב פנקס: השבת המרוממת של חסידי סאדיגורה במבצר המיתולוגי בתל אביב

לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זי"ע, ערך האדמו"ר מסאדיגורה את סדרי השבת האחרונה במשכן המיתולוגי של החסידות בתל אביב | החסידים זכו לשבת שכולה התרפקות על העבר, בעת שהתפללו בהיכל הקדוש שבו זכו אבותיהם להסתופף בצל אדמו"רי השושלת | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)

האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)

תחושת נוסטלגיה וקדושה עילאית אפפה השבת את חסידי סאדיגורה בתל אביב, עת זכו לחזות בנועם זיו פניו של מלכם, האדמו"ר, ששבת בקרבם במרכז החסידות המיתולוגי ברחוב פנקס בעיר.

השבת המרוממת נערכה לרגל יומא דהילולא קדישא של זקנו, האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה זי"ע, שחל ביום חמישי האחרון. החסידים הגיעו בהמוניהם מכל רחבי הארץ כדי להסתופף בצל הקודש במקום ששימש כמשכנם ומבצרם של אדמו"רי השושלת זי"ע לאורך עשרות שנים.

במהלך כל השבת, בתפילות ובעריכת השולחנות הטהורים, הורגשה אווירה מיוחדת של התנערות מעפר, כאשר היכל בית המדרש המיתולוגי חזר לימיו המפוארים. האדמו"ר נשא מדברותיו בטישים וחיזק את לבבות השומעים בדרכי החסידות והנהגת בעל ההילולא.

במהלך השבת התאכסן האדמו"ר בבית דודו, הרה"ג רבי פנחס שפירא, רב בית המדרש.

האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה מוצ"ש בת"א (צילום: שוקי לרר)

0 תגובות

2
זכות, אבות תגן עליו
משה יוסף
1
אתה צודק רק סכות אבות ותו לא
שמעון

