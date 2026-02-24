כיכר השבת
ההיכל הוותיק פונה - והרבי אושפז | דאגה בבורו פארק לשלומו של האדמו"ר מליסקא

דאגה בחצה"ק ליסקא, לאחר שהאדמו"ר נחלש ביומיים האחרונים כתוצאה מנפילה במעונו במרכז בורו פארק, הרבי פונה אתמול (שני) לבית החולים "מיימונידיס" בשכונה, שם אובחן כי הוא סובל מדימום פנימי | בחסידות מציינים כי האירוע הרפואי התרחש ימים אחדים לאחר שהאדמו"ר פינה את בית מדרשו הוותיק לקראת בנייתו מחדש (חסידים)

הרבי מליסקא בפתח בית מדרשו בב"פ (צילום: ממלכת בית ליסקא)

דאגה בקרב קהל חסידי ואוהדי בית ליסקא בבורו פארק, לאור מצבו הרפואי של האדמו"ר מליסקא שאושפז אתמול בבית החולים.

לדברי החסידים, ביומיים האחרונים חלה נסיגה במצב בריאותו של הרבי, זאת לאחר שנפל בביתו. אתמול (שני), לאחר שבמהלך שעות הבוקר והצהריים עוד נראה היה כי מצבו תקין, חש הרבי חולשה עזה. בהתייעצות עם הרופאים, הוחלט על פינויו המיידי לבית החולים מיימונידיס בשכונת 'בורו פארק' בה הוא מתגורר, שם לאחר סדרת בדיקות התגלה כי הוא סובל מדימום פנימי.

עם הגעתו לבית החולים, עבר האדמו"ר הליך רפואי דחוף על ידי הצוות המקצועי. כעת ממתינים בסביבת הרבי לתוצאות הבדיקות הנוספות, בתקווה לשיפור במצבו ויציאתו מכלל סכנה.

חסידי ליסקא מציינים כי האירוע הרפואי פקד את הרבי דווקא בימים אלו, בהם פינה האדמו"ר את בית מדרשו הוותיק בבורו פארק, אותו הקים סבו האדמו"ר זצ"ל בשנת תש"ח. פינוי המבנה נעשה לקראת הריסתו המתוכננת ובנייתו מחדש של בית המדרש הגדול לשם ולתפארת בית ליסקא.

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמיים עבור האדמו"ר רבי צבי הירש בן נחמה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

