תלמיד מובהק של הרבי מליובאוויטש: האדמו"ר מבישטנא אושפז עם דלקת ריאות 

לאחר שחש חולשה עזה בסוף השבוע, פונה האדמו"ר מבישטנא לבית החולים שם אובחן כסובל מדלקת ריאות | בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואת הרבי, המנהיג קהילה ענפה בפתח תקווה וקשור בעבותות למשנת חב"ד (חסידים)

האדמו"ר מבישטנא (צילום: שוקי לרר)

בעולם החסידות מעתירים בימים אלו בתפילות לרפואתו השלימה והמהירה של האדמו"ר מבישטנא, המאושפז מאז יום חמישי האחרון בבית החולים.

האדמו"ר, המתגורר בשכונת הדר גנים שבפאתי העיר פתח תקווה, הקים בה את בית מדרשו המהווה אבן שואבת ותל תלפיות לכל דורש השם. דמותו המאירה של האדמו"ר מושכת אליה קהל מגוון, ובין מעריציו הרבים נמנים גם תושבים שאינם דתיים, המוצאים אצל האדמו"ר אוזן קשבת ועצה ותושייה.

דרכו של האדמו"ר בקודש מתאפיינת בשילוב ייחודי של מסורות חסידיות, במשנתה של חסידות חב"ד, רואה עצמו כתלמיד מובהק של האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל, ועורך בבית מדרשו התוועדויות חסידיות במועדים ובתאריכים המקובלים בחב"ד. לצד זאת, הסתופף האדמו"ר במשך שנים רבות בצילם של האדמו"רים מטאהש וקרעטשניף י-ם זצ"ל, ודבק בהם עד להסתלקותם.

כפי שדווח, האדמו"ר אושפז ביום חמישי לאחר שסבל מחולשה רבה, ולאחר סדרת בדיקות אובחן כסובל מדלקת ריאות חריפה. הצוות הרפואי החליט להשאירו למעקב וטיפול אינטנסיבי כדי להביא להחלמתו המהירה.

חסידיו ומקורביו מבקשים מהציבור להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישכר בער בן חיה בתוך שאר חולי ישראל.

1
יש האדמו"ר מבישטנא, משופטנא, מבוטשאן, ובוג'אנע.
החסיד

